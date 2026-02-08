सुबह 4 बजे तक मिलेगी शराब, बार और क्लब नियमावली 2026 होगी लागू, बदल जाएंगे नियम
झारखंड सरकार के उत्पाद विभाग ने राज्य में शराब के शौकीनों और होटल-बार संचालकों के लिए नई झारखंड उत्पाद होटल, रेस्तरां, बार और क्लब नियमावली 2026 बनायी है। नई नियमावली के लागू होने के बाद पूरे राज्य में शराब परोसने, बार के लाइसेंस और उनके संचालन के नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं।
झारखंड सरकार के उत्पाद विभाग ने राज्य में शराब के शौकीनों और होटल-बार संचालकों के लिए नई झारखंड उत्पाद होटल, रेस्तरां, बार और क्लब (अनुज्ञापन एवं संचालन) नियमावली 2026 बनायी है। नई नियमावली के लागू होने के बाद पूरे राज्य में शराब परोसने, बार के लाइसेंस और उनके संचालन के नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। सरकार ने राजस्व बढ़ाने और सुरक्षा मानकों को कड़ा करने के उद्देश्य से शहरों की श्रेणी के आधार पर अलग-अलग शुल्क और समय निर्धारित किया है।
नियमावली के अनुसार, राज्य के सभी फाइव स्टार होटलों में शराब परोसने की सामान्य अवधि रात 12 बजे तक होगी, जिसे अतिरिक्त शुल्क देकर रात दो बजे या सुबह चार बजे तक बढ़ायी जा सकती है। रांची, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम व सरायकेला-खरसावां जिले के होटलों, बार, रेस्तरां में रात दो बजे तक शराब परोसी जा सकती है। वहीं, देवघर, हजारीबाग, पलामू जैसे जिलों में और सामान्य बार के लिए यह समय रात 12 बजे तक ही सीमित रहेगा। वहां यदि कोई संचालक रात 12 बजे के बाद बार खोलना चाहता है, तो उसे संबंधित जिले के एसपी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। इसके बाद भी अधिकतम एक बजे तक ही शराब परोसी जा सकेगी।
शहरों के अनुसार तय हुआ लाइसेंस शुल्क
नई नियमावली के तहत राज्य के शहरों को उनकी महत्ता और राजस्व क्षमता के आधार पर बांटा गया है। रांची, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) और सरायकेला-खरसावां जैसे प्रमुख जिलों के लिए नियम सबसे कड़े और शुल्क अधिक रखे गए हैं। ए श्रेणी (रांची, धनबाद, जमशेदपुर) में क्लब और बार लाइसेंस के लिए आवेदन शुल्क 1 लाख रुपये और वार्षिक लाइसेंस शुल्क (बंद जगह के लिए) 12 लाख रुपये तक तय किया गया है। यदि संचालन खुली जगह में होता है, तो यह शुल्क 14 लाख रुपये तक होगा। बी श्रेणी (देवघर, गिरिडीह, पलामू, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग) जिलों में बंद जगह के लिए लाइसेंस शुल्क 9 लाख रुपये और खुली जगह के लिए 11 लाख रुपये निर्धारित है।
होटल, रेस्तरां, क्लबों के लिए मापदंड
● शराब परोसने वाले होटल में कम से कम 10 कमरे अनिवार्य
● हर कमरे का क्षेत्रफल 100 वर्गफीट से कम नहीं होना चाहिए
● कमरों की दीवारें स्थायी (कंक्रीट) होनी चाहिए
● अस्थायी पार्टीशन वाले होटलों को लाइसेंस नहीं मिलेगा
● बार, रेस्तरां और क्लबों के लिए पर्याप्त पार्किंग क्षेत्र हों
● सीसीटीवी, अग्निशमन विभाग का एनओसी अनिवार्य
● पुरुषों-महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय अनिवार्य
● क्लबों में भी बार काउंटर व मदिरा भंडारण कक्ष अनिवार्य
राजस्व के लिए एजीआर प्रणाली लागू
सरकार ने राजस्व सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व (एमजीआर) प्रणाली लागू की है। इसके तहत प्रत्येक बार और क्लब को महीने और तिमाही के आधार पर सरकार द्वारा निर्धारित कोटा के अनुसार राजस्व देना होगा। यदि कोई संचालक निर्धारित कोटे की शराब नहीं बेच पाता है, तो उसे उस राजस्व की कमी को जुर्माने के साथ सरकारी खजाने में जमा करना होगा। 21 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को शराब नहीं परोसी जाएगी। ड्यूटी पर तैनात किसी भी वर्दीधारी सरकारी कर्मी को शराब परोसना प्रतिबंधित है। किसी सामाजिक या सांस्कृतिक आयोजन के लिए अस्थायी लाइसेंस (उत्पाद प्रपत्र 11) लेना होगा, जो केवल उसी दिन के लिए वैध होगा।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर