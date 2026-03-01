क्या उत्पाद मंत्री 500 पेटी शराब अकेले गटक जाएंगे? मरांडी का तंज, सरकार पर अवैध वसूली का आरोप
भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य के उत्पाद मंत्री का नाम लिखे बगैर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि होली के मौके पर प्रीमियम ब्रांड की शराब की कथित मांग की जा रही है।
झारखंड की सियासत में शराब को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य के उत्पाद मंत्री का नाम लिखे बगैर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि होली के मौके पर प्रीमियम ब्रांड की शराब की कथित मांग की जा रही है। मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा कि “क्या झारखंड के उत्पाद मंत्री 500 पेटी शराब अकेले गटक जाएंगे?” उन्होंने इसे सरकार की “अवैध वसूली” करार दिया है।
मरांडी ने क्या आरोप लगाए हैं
मरांडी ने अपने पोस्ट में आरोप लगाया कि मंत्री की ओर से सभी जिलों के उत्पाद अधीक्षकों के माध्यम से प्रत्येक जिले से 10 पेटी ब्लैक लेबल स्कॉच और 10 पेटी 100 Pipers की मांग रखी गई है। उन्होंने दावा किया कि जो दुकानदार शराब उपलब्ध नहीं कराएंगे, उनके परमिट रोकने की धमकी दी जा रही है। पोस्ट में यह भी कहा गया है कि इस संबंध में एक कथित स्क्रीनशॉट संज्ञान में आया है।
क्या मंत्री 500 पेटी शराब अकेले गटक जाएंगे?
अपने बयान में मरांडी ने तंज कसते हुए लिखा, “क्या मंत्री 500 पेटी शराब अकेले गटक जाएंगे? या इसमें पूरी दलाल मंडली भी शामिल होगी?” उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि “क्या मंत्री, मुख्यमंत्री और अधिकारी अपने लिए शराब खरीदने में सक्षम नहीं हैं?” मरांडी ने कहा कि इस तरह की कथित धांधली से लाइसेंसधारी व्यापारी खुद को असुरक्षित और परेशान महसूस कर रहे हैं।
आरोप निराधार हैं, तो खंडन करें
भाजपा नेता ने उत्पाद विभाग से पूरे मामले में सार्वजनिक रूप से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। उन्होंने कहा, “यदि आरोप निराधार हैं तो सरकार को तत्काल सार्वजनिक रूप से इसका खंडन करना चाहिए।” साथ ही उन्होंने दुकानदारों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार के अवैध दबाव में न आएं और भरोसा दिलाया कि भाजपा उनके साथ खड़ी है।
मरांडी ने अपने पोस्ट में झारखंड पुलिस को भी टैग करते हुए उत्पाद मंत्री और विभाग के अधिकारियों पर नजर रखने की अपील की है। हालांकि, इस मामले में राज्य सरकार या उत्पाद विभाग की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें