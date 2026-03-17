कांग्रेस पार्टी के सभी सांसदों का निलंबन वापस होगा? निशिकांत दुबे ने बताए समझौते के 2 बिंदु
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी एक्स पर ट्वीट करके इससे जुड़ी जानकारी देते हुए समझौते के 2 बिंदुओं को गिनाया है। इन बिंदुओं में विपक्षी दल से जुड़े नेताओं द्वारा सदन में शांतिपूर्ण व्यवहार किए जाने जैसी बातें शामिल हैं।
संसद से निलंबित किए गए आठ सांसदों का निलंबन मंगलवार को वापस लिया जा सकता है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी एक्स पर ट्वीट करके इससे जुड़ी जानकारी देते हुए समझौते के 2 बिंदुओं को गिनाया है। इन बिंदुओं में विपक्षी दल से जुड़े नेताओं द्वारा सदन में शांतिपूर्ण व्यवहार किए जाने जैसी बातें शामिल हैं।
समझौते का पहला बिंदु
निशिकांत दुबे ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा- आज कॉंग्रेस पार्टी के सभी सांसदों का निलंबन शायद वापस होगा। इसके बाद उन्होंने समझौते के दो बिंदुओं को गिनाया। पहला समझौता हुआ कि विपक्ष के नेता अनर्गल, बेबुनियाद, तथ्यहीन, बकवास बातें सदन में नहीं करेंगे। उसके बदले मैं शांतिपूर्ण व्यवहार करूँगा।
समझौते का दूसरा बिंदु
दूसरा समझौता- वेल में विपक्ष के सांसद सत्ता पक्ष की तरफ नहीं जाएँगे, कागज नहीं फेंकेंगे, लोकसभा के मेज पर चढ़कर उत्पात नहीं मचाएँगे, लोकसभा के अधिकारियों के साथ अभद्रता नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने लिखा- लोकतंत्र की मर्यादा बनी रहे, जनता ने हमें वाद विवाद के लिए संसद बनाया है न कि उत्पात मचाने के लिए।
LPG और तेल संकट पर फिर घेर सकता विपक्ष
सांसद निशिकांत दुबे के ट्वीट के अलावा भी मीडिया में सूत्रों के हवाले से चलाया जा रहा है कि मंगलवार को संसद में प्रस्ताव लाकर इन सांसदों का निलंबन रद्द किया जाएगा। सोमवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में इस मुद्दे पर सहमति बनी थी। वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि अगर विपक्षी दल के सभी नेता सदन में शामिल हो जाएंगे, तो विपक्ष आज भी LPG और तेल संकट को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी।
निलंबित किए गए सांसदों में कौन-कौन शामिल
लोकसभा में बजट पहले सत्र के दौरान विपक्षी सांसदों ने निलंबन का प्रस्ताव पारित किया था। तब चेयर पर दिलीप सैकिया थे। उन पर विपक्षी सांसदों ने कागज फाड़कर उसके टुकड़े फेंके थे। इसके आठ सांसदों को निलंबित कर दिया गया था।
निलंबित किए गए विपक्षी सांसदों में कांग्रेस के मनिक्कम टैगोर, अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, गुरजीत सिंह औजला, हिबी ईडन, डीन कुरियाकोस, प्रशांत पडोले, किरण कुमार रेड्डी के अलावा लेफ्ट के एस. वेंकटेशन के नाम शामिल हैं। ये सभी निलंबित सांसद संसद कार्यवाही वाले दिन संसद के मकर द्वार पर धरना देते आ रहे हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें