'केंद्र के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे', बकाया को लेकर क्या बोले वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर
झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि केंद्र सरकार की कोशिश है कि केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी समय पर नहीं दे या उसमें कटौती करता जाए। ऐसे में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि हमारे पास जितने संसाधन हैं, उसे इतना बढ़ाया जाए कि केंद्र के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े।
वे बजट सत्र के चौथे दिन शनिवार को तृतीय अनुपूरक बजट पर विपक्ष के लाए कटौती प्रस्ताव पर जवाब दे रहे थे। राज्य के सीडी रेशियो पर कहा कि देश का औसत 70 से 78% के बीच है, जबकि झारखंड का 52 प्रतिशत से थोड़ा अधिक। हेमंत सरकार के पूर्व यह 48 प्रतिशत था।
क्या बोले वित्त मंत्री
वित्त मंत्री कहा कि तृतीय अनुपूरक बजट की 6450 करोड़ में से ग्रामीण विकास, महिला बाल विकास, पंचायती राज आदि अन्य विभागों को दी गई राशि कमिटेडेड लाइबिलिटी है, जिसे देना जरूरी है। विपक्ष का आरोप है कि झारखंड सरकार ऋण लेते जा रही है, विकास दिखाई नहीं दे रहा है। उन्हें बताना चाहता हूं कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसने एफआरबीएम एक्ट के तहत मात्र 2.2% ही ऋण लिया है। वहीं, भाजपा शासित बिहार में यह आंकड़ा 6.6% और महाराष्ट्र में 5% से ऊपर ऋण का है। एफआरबीएम एक्ट के तहत कोई भी राज्य सरकार जीडीपी का 3% से अधिक ऋण नहीं ले सकती। मतलब अभी भी राज्य सरकार 0.98 % यानी 8000 करोड़ का ऋण ले सकती है। लेकिन हम ऐसा कर राज्य की जनता पर कर्ज का बोझ नहीं डालना चाहते हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि दो अनुपूरक बजट को मिलाकर 35,940.04 करोड़ रुपए का रिवाइज्ड बजट हुआ था। अभी तक दोनों बजट की राशि का 64 प्रतिशत राशि खर्च हो चुका है। हमें भरोसा है कि 31 मार्च से पहले तक हम मूल बजट का 90% से अधिक राशि खर्च कर देंगे। वहीं, कहा कि अधिकारी सुनिश्चित करें कि शिलान्यास एवं उद्घाटन कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति हो।
अनुपूरक बजट विकास का इंजन: उदय शंकर
विधायक उदय शंकर सिंह ने कहा कि अनुपूरक बजट केवल आंकड़ा नहीं, बल्कि विकास का इंजन है। विधायक सुरेश बैठा ने कहा कि हेमंत सोरेन के कार्यकाल में लाखों महिलाओं को मंईयां सम्मान योजना से आर्थिक रूप से सशक्त किया गया है।
