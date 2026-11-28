परिसीमन बिल का JMM समर्थन करेगी या विरोध? आज होगा मंथन, CM आवास बुलाए गए सभी सांसद
मुख्यमंत्री एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन शनिवार को परिसीमन विधेयक के मुद्दे पर पार्टी के सभी सांसदों के साथ बैठक करेंगे। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सांसद शामिल होंगे, जिन्हें मुख्यमंत्री आवास आमंत्रित किया गया है।
मुख्यमंत्री एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन शनिवार को परिसीमन विधेयक के मुद्दे पर पार्टी के सभी सांसदों के साथ बैठक करेंगे। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सांसद शामिल होंगे, जिन्हें मुख्यमंत्री आवास आमंत्रित किया गया है। बैठक में विधेयक के संभावित प्रावधानों और इसके राजनीतिक व संवैधानिक प्रभावों पर चर्चा के बाद झामुमो अपना रुख स्पष्ट करेगा। यह जानकारी पार्टी के महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने शुक्रवार को दी।
दिल्ली पर पैनी नजर
इससे पहले हेमंत सोरेन ने परिसीमन विधेयक पर कोई स्पष्ट रुख जाहिर नहीं करते हुए कहा था कि विधेयक संसद में आने के बाद ही पार्टी अपना पक्ष रखेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हो रहे घटनाक्रम पर उनकी पैनी नजर है। वे शुक्रवार को रामगढ़ जिले के नेमरा में शहीद सोबरन सोरेन के 69वें शहादत दिवस कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे।
सरकार की नीयत पर उठाए सवाल
सीएम ने कहा कि यह कोई पहला विशेष सत्र नहीं है, इससे पहले भी संसद के कई सत्र हो चुके हैं। जिस तरह कानून बनाए जा रहे हैं और बाद में उनकी जो स्थिति सामने आ रही है, वह सबके सामने है। सरकार सत्ता में है, इसलिए वह जो भी कदम उठाएगी, उस पर सबकी नजर रहेगी। उन्होंने कहा कि जब विधेयक आएगा, तब इस पर बात करेंगे और फिलहाल समर्थन या विरोध को लेकर कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया।
लड़कर अलग राज्य लिया, अपना हक भी लेंगे: हेमंत सोरेन
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार रामगढ़ जिले के नेमरा स्थित लुकैयाटांड़ में आयोजित शहीद सोबरन सोरेन के 69वें शहादत दिवस समारोह-सह- पारितोषिक वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए संसाधन जुटाने के मार्ग में कई तरह की बाधाएं और भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। हमारे राजस्व के स्रोतों को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम इससे घबराने वाले नहीं हैं। जिस तरह हमने लड़कर अलग झारखंड राज्य लिया है, उसी तरह लड़कर अपना अधिकार भी लेंगे। इसके लिए संघर्ष जारी है। अब यह वह झारखंड नहीं है, जहां बाहर से आकर कोई हमारा शोषण कर सके। पहले हम अपने राज्य के लोगों को उनका पूरा अधिकार दिलाएंगे। शहीद सोबरन मांझी का बलिदान हमारी प्रेरणा है, उनका संघर्ष हमारी विरासत है और उनके सपनों का झारखंड बनाना हमारा संकल्प है। मुख्यमंत्री ने शहीद सोबरन सोरेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर, उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रामगढ़ जिलान्तर्गत लगभग 111 करोड़ रुपए की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया तथा लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का भी वितरण किया। मुख्यमंत्री ने वर्तमान घटनाक्रम की ओर भी लोगों का ध्यान आकृष्ट कराया। उन्होंने कहा कि इस बार कार्यक्रम को सादगी के साथ आयोजित किया गया है, लेकिन आने वाले समय में इसे और अधिक भव्य तथा उत्साहपूर्वक मनाया जाएगा। आज की नई पीढ़ी से मेरी अपील है कि वह अपने इतिहास, अपने शहीदों और अपने पुरखों के संघर्ष को जानें। उनकी विरासत को केवल याद न रखें, बल्कि उसे आगे बढ़ाने का संकल्प भी लें। हमारे सामने चुनौतियां हैं। अपने अधिकारों और संसाधनों की रक्षा के लिए हमें लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन झारखंड ने कभी अन्याय के सामने घुटने नहीं टेके हैं। जिस तरह लंबा संघर्ष कर हमने अलग राज्य हासिल किया, उसी तरह अपने हक और अधिकार भी लेकर रहेंगे। अब झारखंड के लोगों का शोषण और उनके अधिकारों की अनदेखी स्वीकार नहीं की जाएगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विधायक कल्पना सोरेन, विधायक ममता देवी, आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल विजय कुमार गुप्ता, पुलिस महानिरीक्षक शैलेंद्र सिन्हा, पुलिस उप महानिरीक्षक अंजनी कुमार झा, उपायुक्त रामगढ़ ऋतुराज, पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत आदि थे।
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