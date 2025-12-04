Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़will hemant go with bjp in jharkhand and form government here is 3 big reasons congress is one of them
BJP के साथ जा सकते हैं हेमंत सोरेन? ये रही 3 बड़ी वजहें; कांग्रेस भी उनमें से एक

BJP के साथ जा सकते हैं हेमंत सोरेन? ये रही 3 बड़ी वजहें; कांग्रेस भी उनमें से एक

संक्षेप:

झारखंड में भाजपा और जेएमएम के साथ आने और सरकार बनाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। 3 ऐसी बड़ी वजहें हैं जो अटकलों को और धार देती हैं। कांग्रेस भी उनमें से एक है।

Thu, 4 Dec 2025 03:26 PMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

झारखंड में सियासी बदलाव की अटकलें तेजी से चल रही हैं। कहा जा रहा है कि झारखंड में बीजेपी और जेएमएम एक बार फिर से साथ आएंगी और गठबंधन की सरकार बनाएंगी। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो पहली बार नहीं होगा। इससे पहले भी दो बार भाजपा और जेएमएम मिलकर झारखंड में सरकार बना चुके हैं। हालांकि, तब परिस्थितियां अलग थीं और अब परिस्थितियां अलग हैं। इन परिस्थितियों में 3 ऐसी बड़ी वजहें हैं, जो जेएमएम और भाजपा को एक साथ ला सकती हैं। इन वजहों में एक बड़ी वजह कांग्रेस भी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

1. केंद्र से मिलने वाला फंड

झारखंड विधानसभा चुनावों के दौरान हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली जेएमएम ने कई बड़े वादे किए थे। इनमें से सबसे बड़ा वादा मंईयां सम्मान योजना का था। इस योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया गया था, जिसे सरकार दे रही है। हालांकि, इस योजना के कारण राज्य पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। जिसका असर दूसरे विकास कार्यों पर भी पड़ रहा है। हेमंत सोरेन सरकार लगातार केंद्र पर राज्य के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरो भी लगाती रही है। ऐसे में जेएमएम की भाजपा के साथ जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।

2. बिहार विधानसभा चुनाव में JMM की अनदेखी

नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव हुए। इन चुनावों में झारखंड मुक्ति मोर्चा को उम्मीद थी कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला महागठबंधन उन्हें कुछ सीटें देगा। लेकिन सीट बंटवारे में कांग्रेस, आरजेडी ने जेएमएम को दरकिनार कर दिया और एक भी सीट नहीं दी। महागठबंधन में अपनी अनदेखी के बाद जेएमएम ने नाराजगी भी जताई। जेएमएम राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में उनके साथ जो किया गया, उसकी टीस अभी भी बनी हुई है। ऐसे में महागठबंधन की अनदेखी से उपजी जेएमएम की नाराजगी भी भाजपा को करीब ला सकती है।

3. कांग्रेस का लगातार निराशाजनकर प्रदर्शन

साल 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद से कांग्रेस का निराशाजनक प्रदर्शन लगातार जारी है। लगातार तीन लोकसभा चुनवों और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन कई पार्टियों ने छोड़ दिया। हालांकि, झारखंड में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने जेएमएम के साथ मिलकर अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन लगातार कई राज्यों हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव में हार और भाजपा की लगातार जीत के बाद जेएमएम को यह लग सकता है कि भाजपा लंबे समय तक केंद्र की सत्ता में रहेगी और उससे करीबी रखना फायदेमंद साबित होगा। ऐसे में जेएमएम और भाजपा करीब आ सकते हैं।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News JMM BJP
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।