BJP के साथ जा सकते हैं हेमंत सोरेन? ये रही 3 बड़ी वजहें; कांग्रेस भी उनमें से एक

संक्षेप: झारखंड में भाजपा और जेएमएम के साथ आने और सरकार बनाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। 3 ऐसी बड़ी वजहें हैं जो अटकलों को और धार देती हैं। कांग्रेस भी उनमें से एक है।

झारखंड में सियासी बदलाव की अटकलें तेजी से चल रही हैं। कहा जा रहा है कि झारखंड में बीजेपी और जेएमएम एक बार फिर से साथ आएंगी और गठबंधन की सरकार बनाएंगी। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो पहली बार नहीं होगा। इससे पहले भी दो बार भाजपा और जेएमएम मिलकर झारखंड में सरकार बना चुके हैं। हालांकि, तब परिस्थितियां अलग थीं और अब परिस्थितियां अलग हैं। इन परिस्थितियों में 3 ऐसी बड़ी वजहें हैं, जो जेएमएम और भाजपा को एक साथ ला सकती हैं। इन वजहों में एक बड़ी वजह कांग्रेस भी है।

1. केंद्र से मिलने वाला फंड झारखंड विधानसभा चुनावों के दौरान हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली जेएमएम ने कई बड़े वादे किए थे। इनमें से सबसे बड़ा वादा मंईयां सम्मान योजना का था। इस योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया गया था, जिसे सरकार दे रही है। हालांकि, इस योजना के कारण राज्य पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। जिसका असर दूसरे विकास कार्यों पर भी पड़ रहा है। हेमंत सोरेन सरकार लगातार केंद्र पर राज्य के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरो भी लगाती रही है। ऐसे में जेएमएम की भाजपा के साथ जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।

2. बिहार विधानसभा चुनाव में JMM की अनदेखी नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव हुए। इन चुनावों में झारखंड मुक्ति मोर्चा को उम्मीद थी कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला महागठबंधन उन्हें कुछ सीटें देगा। लेकिन सीट बंटवारे में कांग्रेस, आरजेडी ने जेएमएम को दरकिनार कर दिया और एक भी सीट नहीं दी। महागठबंधन में अपनी अनदेखी के बाद जेएमएम ने नाराजगी भी जताई। जेएमएम राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में उनके साथ जो किया गया, उसकी टीस अभी भी बनी हुई है। ऐसे में महागठबंधन की अनदेखी से उपजी जेएमएम की नाराजगी भी भाजपा को करीब ला सकती है।