उज्जैन में मर्डर! घर में सो रहे पति को पत्नी हथौड़ा मार कर दी हत्या; वजह भी बताई
मध्य प्रदेश के उज्जैन में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां घर में सो रहे एक शख्स की उसकी ही पत्नी ने हथौड़े से वार कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। पत्नी ने हत्या के पीछे की वजह भी बताई है।
मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में खौफनाक वारदात सामने आई है। घर में सो रहे पति पर दनादन हथौड़े से वार कर हत्या कर दी गई। घटना सोमवार मंगलवार दरम्यानी रात की बताई जा रही है। इस सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस ने महज 24 घंटे में खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में पारवारिक विवाद सामने आया है। पति के द्वारा मारपीट और मानसिक प्रताड़ना से परेशान पत्नी ने ही पति की सोते समय हथौड़ा मारकर हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। उज्जैन जिले के उन्हेल थाना क्षेत्र में पति की हत्या की दूसरी वारदात है। इसके पहले भी पत्नी द्वारा प्रेमी संग मिलकर कुछ दिन पहले की थी पति की हत्या की गई थी।
पत्नी ही निकली कातिल
मामला उज्जैन जिले के उन्हेल थाना क्षेत्र के ग्राम उन्हेल का है। मंगलवार सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक की लाश उसके कमरे में पड़ी हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत डॉग स्क्वायड के साथ एफएएसएल की टीम को बुलाया गया। यहां पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की, जिसमें पत्नी पर हत्या की आशंका होने पर महिला आरक्षक द्वारा पत्नी से शख्त पूछताछ करने पर मृतक की पत्नी माधुरी उर्फ राधिका ने पति की हत्या करना कबूल कर लिया।
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भी उन्हेल क्षेत्र में पति की हत्या का एक मामला सामने आया था, जिसमें एक महिला पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कराने का आरोप लगा था। लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों ने क्षेत्र में चर्चा का विषय बना दिया है।
पत्नी ने कबूला गुनाह
पुलिस ने बताया कि 16 जून को 32 साल के विक्रम लोहार का शव उसके घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। उसके सिर पर गंभीर चोटों के निशान थे। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी संतोष चौहान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। मृतक के पिता अशोक लोहार की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया गया। इस दौरान मृतक की पत्नी ने कड़ी पूछताछ की गई, उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और बताया कि उसका पति विक्रम पिता अशोक शराब पीकर आए दिन उसके साथ मारपीट करता रहता था। जानकारी अनुसार घटना वाली रात भी दोनों के बीच जमकर विवाद हुआ था। विवाद के बाद गुस्से में आकर उसने देर रात सो रहे पति के सिर पर हथौड़े से कई वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
इस मामले की जानकारी देते हुए सीएसपी विक्रम सिंह अहिरवार ने बताया कि उज्जैन जिले के उन्हेल थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर 24 घंटे में खुलासा कर दिया है। मामले में मृतक की पत्नी को गिरफ्तार किया गया है, जिसने पूछताछ में पति की हत्या करना कबूल कर लिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी माधुरी उर्फ राधिका को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है, जिसे बुधवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा जहां से उसे जेल भेज दिया जाएगा।
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