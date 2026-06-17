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उज्जैन में मर्डर! घर में सो रहे पति को पत्नी हथौड़ा मार कर दी हत्या; वजह भी बताई

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, उज्जैन
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मध्य प्रदेश के उज्जैन में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां घर में सो रहे एक शख्स की उसकी ही पत्नी ने हथौड़े से वार कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। पत्नी ने हत्या के पीछे की वजह भी बताई है।

उज्जैन में मर्डर! घर में सो रहे पति को पत्नी हथौड़ा मार कर दी हत्या; वजह भी बताई

मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में खौफनाक वारदात सामने आई है। घर में सो रहे पति पर दनादन हथौड़े से वार कर हत्या कर दी गई। घटना सोमवार मंगलवार दरम्यानी रात की बताई जा रही है। इस सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस ने महज 24 घंटे में खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में पारवारिक विवाद सामने आया है। पति के द्वारा मारपीट और मानसिक प्रताड़ना से परेशान पत्नी ने ही पति की सोते समय हथौड़ा मारकर हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। उज्जैन जिले के उन्हेल थाना क्षेत्र में पति की हत्या की दूसरी वारदात है। इसके पहले भी पत्नी द्वारा प्रेमी संग मिलकर कुछ दिन पहले की थी पति की हत्या की गई थी।

पत्नी ही निकली कातिल

मामला उज्जैन जिले के उन्हेल थाना क्षेत्र के ग्राम उन्हेल का है। मंगलवार सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक की लाश उसके कमरे में पड़ी हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत डॉग स्क्वायड के साथ एफएएसएल की टीम को बुलाया गया। यहां पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की, जिसमें पत्नी पर हत्या की आशंका होने पर महिला आरक्षक द्वारा पत्नी से शख्त पूछताछ करने पर मृतक की पत्नी माधुरी उर्फ राधिका ने पति की हत्या करना कबूल कर लिया।

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भी उन्हेल क्षेत्र में पति की हत्या का एक मामला सामने आया था, जिसमें एक महिला पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कराने का आरोप लगा था। लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों ने क्षेत्र में चर्चा का विषय बना दिया है।

पत्नी ने कबूला गुनाह

पुलिस ने बताया कि 16 जून को 32 साल के विक्रम लोहार का शव उसके घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। उसके सिर पर गंभीर चोटों के निशान थे। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी संतोष चौहान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। मृतक के पिता अशोक लोहार की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया गया। इस दौरान मृतक की पत्नी ने कड़ी पूछताछ की गई, उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और बताया कि उसका पति विक्रम पिता अशोक शराब पीकर आए दिन उसके साथ मारपीट करता रहता था। जानकारी अनुसार घटना वाली रात भी दोनों के बीच जमकर विवाद हुआ था। विवाद के बाद गुस्से में आकर उसने देर रात सो रहे पति के सिर पर हथौड़े से कई वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

इस मामले की जानकारी देते हुए सीएसपी विक्रम सिंह अहिरवार ने बताया कि उज्जैन जिले के उन्हेल थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर 24 घंटे में खुलासा कर दिया है। मामले में मृतक की पत्नी को गिरफ्तार किया गया है, जिसने पूछताछ में पति की हत्या करना कबूल कर लिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी माधुरी उर्फ राधिका को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है, जिसे बुधवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा जहां से उसे जेल भेज दिया जाएगा।

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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