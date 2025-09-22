पति ने फोन और पैसे नहीं दिए तो उतार दिया मौत के घाट; झारखंड में खौफनाक वारदात

झारखंड के जामताड़ा जिले में एक महिला ने अपने पति की घर में ही चाकू मारकर हत्या कर दी।यह घटना रविवार रात जिले के मिहिजाम पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत मिहिजाम के पाइपलाइन इलाके में हुई।

झारखंड के जामताड़ा जिले में एक महिला ने अपने पति की घर में ही चाकू मारकर हत्या कर दी।यह घटना रविवार रात जिले के मिहिजाम पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत मिहिजाम के पाइपलाइन इलाके में हुई। मृतक की पहचान बिहार निवासी महावीर यादव (40) के रूप में हुई है, जो कई वर्षों से अपने परिवार के साथ मिहिजाम में रह रहा था। बताया जा रहा है कि इस वारदात को मोबाइल फोन और पैसों के लिए अंजाम दिया गया।

उप-विभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) विकास ने बताया, "रविवार रात यादव की उसकी पत्नी काजल देवी ने चाकू मारकर हत्या कर दी। काजल ने जब उससे पैसे और मोबाइल फोन मांगा तो उनके बीच विवाद हो गया। इसी बात पर गरमागरम बहस हुई और काजल ने उस पर चाकू से वार कर दिया।