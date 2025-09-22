Wife Killed Husband For Money And Mobile Phone in Jharkhand Jamtara पति ने फोन और पैसे नहीं दिए तो उतार दिया मौत के घाट; झारखंड में खौफनाक वारदात, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Wife Killed Husband For Money And Mobile Phone in Jharkhand Jamtara

पति ने फोन और पैसे नहीं दिए तो उतार दिया मौत के घाट; झारखंड में खौफनाक वारदात

झारखंड के जामताड़ा जिले में एक महिला ने अपने पति की घर में ही चाकू मारकर हत्या कर दी।यह घटना रविवार रात जिले के मिहिजाम पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत मिहिजाम के पाइपलाइन इलाके में हुई।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, रांची, पीटीआईMon, 22 Sep 2025 05:05 PM
share Share
Follow Us on
पति ने फोन और पैसे नहीं दिए तो उतार दिया मौत के घाट; झारखंड में खौफनाक वारदात

झारखंड के जामताड़ा जिले में एक महिला ने अपने पति की घर में ही चाकू मारकर हत्या कर दी।यह घटना रविवार रात जिले के मिहिजाम पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत मिहिजाम के पाइपलाइन इलाके में हुई। मृतक की पहचान बिहार निवासी महावीर यादव (40) के रूप में हुई है, जो कई वर्षों से अपने परिवार के साथ मिहिजाम में रह रहा था। बताया जा रहा है कि इस वारदात को मोबाइल फोन और पैसों के लिए अंजाम दिया गया।

उप-विभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) विकास ने बताया, "रविवार रात यादव की उसकी पत्नी काजल देवी ने चाकू मारकर हत्या कर दी। काजल ने जब उससे पैसे और मोबाइल फोन मांगा तो उनके बीच विवाद हो गया। इसी बात पर गरमागरम बहस हुई और काजल ने उस पर चाकू से वार कर दिया।

एसडीपीओ ने आगे कहा, पीड़ित के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमने घटनास्थल से चाकू बरामद कर लिया है। मिहाजाम पुलिस स्टेशन में एक एफआआर दर्ज की गई है। हमने उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा (103) के तहत मामला दर्ज किया है।