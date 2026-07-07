Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

धड़ जलाया और सिर काटकर दफनाया; रांची में प्रेमी संग पत्नी ने पति को दी क्रूर मौत

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

रांची में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया है। महिला ने अपने प्रेमी संग पति के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। हत्या के बाद धड़ जला दिया और सिर को घर से दूर जमीन में गाड़ दिया।

धड़ जलाया और सिर काटकर दफनाया; रांची में प्रेमी संग पत्नी ने पति को दी क्रूर मौत

रांची में महिला ने प्रेमी संग मिलकर पति के साथ क्रूरता की सारी हदें पार दी। उसने बेरहमी से गला रेतने के बाद पति का धड़ जला दिया और सिर को घर से 10 किलोमीटर जमीन में गाड़ दिया। हत्याकांड के 17 दिन बाद पुलिस ने मृतक का सिर जमीन के अंदर से बरामद कर लिया है। इस सनसनीखेज हत्याकांड ने आगरा की रूबी और मेरठ के नीले ड्रम वाली मुस्कान वाले कांड की याद ताजा कर दिया है।

रांची पुलिस टीम ने 19 जून को संजय लोहरा की गला काटकर हत्या करने के मामले की गुत्थी सुलझा ली है। मंगलवार को पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस वारदात को संजय लोहरा की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अंजाम दिया था। पत्नी ने पहले बुंडू थाना क्षेत्र के सुमंडीह महादेव टांड के पास पति संजय लोहरा का गला काटकर हत्या की, फिर उसके धड़ को जला दिया। साक्ष्य छुपाने की नियत से कार से संजय के सिर को लेकर घटनास्थल से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सुंदरडीह रानी वन में दफना दिया।

ये भी पढ़ें:दोस्ती, सेक्स फिर गर्भपात और ब्लैकमेल: झारखंड की युवती ने युवक पर किया केस

आरोपी पत्नी और प्रेमी अरेस्ट

वारदात को अंजाम देने के बाद मृतक की पत्नी और प्रेमी फरार हो गए। पूरा खुलासा पत्नी और उसके प्रेमी ने किया। कार समेत अन्य चीजें बरामद कर ली है। डीएसपी ओम प्रकाश ने बताया कि मृतक संजय का सिर बरामद कर लिया है। तकनीकी विश्लेषण, वैज्ञानिक जांच और एफएसएल की मदद से पुलिस आरोपियों तक पहुंची। घटना में चार लोग शामिल थे, जिसमें से दो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अन्य की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है।

19 जून को महादेव टांड़ में मिला था अधजला शव

बुंडू थाने की पुलिस को 19 जून को महादेव टांड़ स्थित झाड़ियों में एक अधजला शव मिला था। शव का सिर नहीं था। हाथ की कलाई में संजय पाल गोदा हुआ था। कई दिनों तक पुलिस को शव की पहचान नहीं हो सकी थी। जांच के बाद खुलासा हुआ। बताया गया कि तमाड़ निवासी संजय लोहरा की पत्नी और नीचे टोला के रहने वाले युवक के बीच काफी अरसे से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। इस बात की जानकारी मिलने के बाद संजय ने विरोध शुरू कर दिया। पत्नी के अलावा उसके प्रेमी के साथ भी संजय का कई बार विवाद भी हुआ था।

ये भी पढ़ें:झारखंड में 3 दिन मॉनसून का कहर, रांची समेत इन इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट

शौच के बहाने रुकवाई थी पत्नी, फिर हुआ हमला

बताया गया कि पत्नी शादी में रसोइया का काम करती थी। उसने 18 जून को पति से सोनाहातू स्थित शादी समारोह में जाने के लिए आग्रह किया। दोनों बाइक से सोनाहातू गए। लौटते समय सोनाहातू-बुंडू बॉर्डर के पास पत्नी ने शौच करने की बात कह बाइक रुकवाई, तभी प्रेमी समेत तीन लोगों ने संजय लोहरा पर लाठी से हमला कर अचेत कर दिया। इसके बाद कार में लेकर महादेव टांड़ ले गए, जहां सभी ने हत्या कर सिर को धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद धड़ को जला दिया। सिर काटकर तमाड़ के जंगल में दफना दिया।

ये भी पढ़ें:गोरखपुर-रांची एक्सप्रेस में युवती से गंदी हरकत, मोकामा में सेना का जवान पकड़ाया
Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Murder Case Husband Wife Ranchi News अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।