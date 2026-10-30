पत्नी को बेरहमी से मार डाला, फिर खुद को भी मार ली चाकू; जामताड़ा में खौफनाक घटना
झारखंड के जामताड़ा में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां एक शख्स ने पहले अपनी पत्नी को बिजली का झटका दिया और फिर टांगी से हमला कर हत्या कर दी। पत्नी की हत्या के बाद खुद को भी चाकू मार लिया।
झारखंड के जामताड़ा में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के नारायणपुर थाना क्षेत्र के नौहथीया गांव में बीते रात्रि गुरुवार को करीब 9बजे पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दिया। इसके पश्चात पति ने चाकू से अपने गले पर वार कर खुद को भी जख्मी कर लिया। मृतका की पहचान नारायणपुर थाना क्षेत्र के नौहथिया गांव निवासी मनोज रजवार की पत्नी बसंती देवी के रूप में हुई है। घटना के संबंध में ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार मनोज रजवार गुरुवार सुबह करीब 10 बजे रिश्तेदार के घर से अपने घर लौटा था। इसके बाद रात में खाना खाने के बाद पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद पति मनोज रजवार ने पहले बिजली के करंट से अपनी पत्नी बसंती देवी के ऊपर हमला किया। इसके बाद टांगी (कुल्हाड़ी) से उसके उपर वार कर उसकी हत्या कर दिया।
घटना के बाद पति मनोज रजवार ने भी अपने गले पर चाकू चला लिया। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर नारायणपुर थाना लाने के बाद कागजी प्रक्रिया पूरी कर शव को अंतिम परिक्षण करने हेतु जामताड़ा भेज कर मामले की जांच-पड़ताल करते हुए आगे की कार्रवाई करने में जुट गए हैं। वहीं पति मनोज रजवार को पुलिस हिरासत में लेकर इलाज कराने हेतु सदर अस्पताल जामताड़ा भेज दिया है।
थाना प्रभारी ने क्या बताया
मामले को लेकर नारायणपुर थाना प्रभारी मुराद हसन ने बताया कि थाना क्षेत्र के नौहथिया गांव में पति ने पत्नी को कुल्हाड़ी से मार कर हत्या करने के बाद अपने चाकू से घायल कर लिया है। घटना के बाद सूचना पाकर नारायणपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंच कर पति को गिरफ्तार कर उसको इलाछा कराने के लिए सदर अस्पताल जामताड़ा भेजने के बाद शव को अपने कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम करने जामताड़ा भेज दिया।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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