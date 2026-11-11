पत्नी की नौकरी और पढ़ाई पति का अहसान नहीं, झारखंड हाई कोर्ट ने बताई वजह
शादी के 11 साल बाद पति की प्रताड़ना से तंग आकर तलाक की मांग करने वाली पत्नी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शादी के बाद पत्नी का उच्च शिक्षा हासिल करना व नौकरी करना पति की मेहरबानी नहीं, बल्कि उसका अधिकार है।
शादी के 11 साल बाद पति की प्रताड़ना से तंग आकर तलाक की मांग करने वाली पत्नी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शादी के बाद पत्नी का उच्च शिक्षा हासिल करना व नौकरी करना पति की मेहरबानी नहीं, बल्कि उसका अधिकार है। पत्नी को महत्वाकांक्षी बताकर तलाक की याचिका खारिज करना लैंगिक भेदभाव वाली सोच है।
कोर्ट ने खारिज कर दी थी याचिका
चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने जमशेदपुर की रेणुका की अपील स्वीकार करते हुए तलाक की मंजूरी दे दी। फैमिली कोर्ट ने 2019 में पत्नी की याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने उसके पढ़ने व नौकरी करने को पति के सहयोग का उदाहरण माना था। हाईकोर्ट ने इस दृष्टिकोण को गलत ठहराया। खंडपीठ ने कहा कि पत्नी, उसके पिता व पड़ोसी की गवाही का पति ने प्रभावी खंडन नहीं किया। ऐसे में शारीरिक और मानसिक क्रूरता साबित होती है। अदालत ने विवाह विच्छेद की डिक्री पारित की। पत्नी-बेटी के भरण-पोषण का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
2004 में हुई थी शादी
रेणुका की शादी 2004 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद निवासी दिलीप कुमार से हुई थी। 2007 में बेटी का जन्म हुआ। पत्नी ने 2015 में फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की। आरोप था कि पति और ससुरालवालों ने प्रताड़ित किया और पांच लाख रुपये मांगे। पति ने दिल्ली में नौकरी का भरोसा देकर उससे नौकरी छुड़वा दी। लेकिन खुद कुछ दिनों बाद नौकरी छोड़कर रायगढ़ चला गया। इसके बाद पत्नी को बेटी के साथ आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसने निजी ट्यूशन पढ़ाकर गुजारा किया और बाद में जमशेदपुर के स्कूल में शिक्षिका की नौकरी की।
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