झारखंड में पत्नी बनी हैवान! प्रेमी के साथ मिलकर पति को पत्थरों से कूचकर मार डाला

झारखंड के कोडरमा में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां महिला और उसके प्रेमी ने मिलकर पति को पत्थरों से कुचलकर मार डाला। मृतक पति का शव बरामद कर लिया है।

झारखंड के कोडरमा में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां महिला और उसके प्रेमी ने मिलकर पति को पत्थरों से कुचलकर मार डाला। मृतक की पहचान गोवर्धन उर्फ मोदी साहू के रूप में हुई है। मोदी साहू का शव तिलैया डैम में मिला है।

तिलैया डैम के पास जब मोदी साहू का शव बरामद हुआ तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने जांच के दौरान गोवर्धन के कॉल डिटेल्स की जांच की तो एक युवक अजय पासवान पर शक हुआ। अजय को पुलिस ने हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू कर दी। इस दौरान पत्नी और उसके प्रेमी अजय की साजिश का खुलासा हो गया।

इस मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी मुख्यालय रति भूषण सिंह ने बताया कि अजय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने बताया कि अजय ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसने अपने चचेरे भाई अनीकेत और गोवर्धन की पत्नी बबीता के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया है।