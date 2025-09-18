wife and lover killed husband crushing with stone in kodarma jharkhand झारखंड में पत्नी बनी हैवान! प्रेमी के साथ मिलकर पति को पत्थरों से कूचकर मार डाला, Jharkhand Hindi News - Hindustan
झारखंड में पत्नी बनी हैवान! प्रेमी के साथ मिलकर पति को पत्थरों से कूचकर मार डाला

झारखंड के कोडरमा में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां महिला और उसके प्रेमी ने मिलकर पति को पत्थरों से कुचलकर मार डाला। मृतक पति का शव बरामद कर लिया है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 08:13 AM
झारखंड के कोडरमा में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां महिला और उसके प्रेमी ने मिलकर पति को पत्थरों से कुचलकर मार डाला। मृतक की पहचान गोवर्धन उर्फ मोदी साहू के रूप में हुई है। मोदी साहू का शव तिलैया डैम में मिला है।

तिलैया डैम के पास जब मोदी साहू का शव बरामद हुआ तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने जांच के दौरान गोवर्धन के कॉल डिटेल्स की जांच की तो एक युवक अजय पासवान पर शक हुआ। अजय को पुलिस ने हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू कर दी। इस दौरान पत्नी और उसके प्रेमी अजय की साजिश का खुलासा हो गया।

इस मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी मुख्यालय रति भूषण सिंह ने बताया कि अजय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने बताया कि अजय ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसने अपने चचेरे भाई अनीकेत और गोवर्धन की पत्नी बबीता के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया है।

बताया जा रहा है कि अजय और बबीता एक-दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। इस दौरान दोनों प्रेम करने लगे थे। इस मामले में जानकारी देते हुए बबीता ने बताया कि उसका पति मोदी साहू आए दिन शराब पीकर पीटता था। प्रेमिका की पिटाई अजय से बर्दाश्त नहीं हुई और उसने बबीता के साथ मिलकर उसके पति की हत्या की योजना बनाई। इसके बाद बुधवार को तीनो ने मोदी साहू को संगरीडीह खेल मैदान में बुलाया और वहीं पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।