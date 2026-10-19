प्रेमी के साथ मिल पति को मार डाला, पुलिस ने कर दिया खुलासा; नाबालिग भी हिरासत में
पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है और एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया है।
झारखंड के हजारीबाग में एक खौफनाक घटना सामने आई है। यहां पति की हत्या के मामले में पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। पत्नी और उसके प्रेमी के साथ ही पुलिस ने एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया है। पुलिस हत्या के मामले में तीनों से पूछताछ कर रही है और हत्या के मामले की विस्तार से जांच कर रही है।
मिली जानकारी के अनुसार, मंगलेश पाल नाम का युवक सीसीएल में डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर काम करता था। शनिवार को मंगलेश के घर पर ही उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि हत्या का प्लान मंगलेश की पत्नी सोनाली ने अपने प्रेमी कौशिक कुमार के साथ मिलकर बनाया था। पुलिस ने बताया कि कौशिक पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले का रहने वाला है।
जॉब लेकर कौशिक के साथ बसना चाहती थी सोनाली
हत्या के इस मामले को लेकर जानकारी देते हुए बड़कागांव के एसडीपीओ अमित कुमार आनंद ने बताया कि सबूतों के आधार पर महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस ने एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया है। पुलिस की पूछताछ के दौरान सोनाली ने बताया कि कौशिक के साथ उसका प्रेम संबंध चल रहा था। इस दौरान अपने पति की जॉब लेकर वो प्रेमी कौशिक के साथ शादी करके बस जाना चाहती थी। इसी के चलते दोनों ने मिलकर साजिश रची और अपने ही पति को प्रेमी के साथ मिलकर मार डाला।
लूट की शक्ल देनी की थी प्लानिंग
पुलिस ने बताया कि इस घटना को अंजाम देने के लिए कौशिक अपने एक और साथी के साथ मंगलेश के घर में घुसा और साजिश के तहत अपनी प्रेमिका सोनाली को बंधक बना लिया और धारदार हथियार से मंगलेश की हत्या कर दी। हत्या के बाद इस घटना को लूट दिखाने की भी कोशिश की गई, ताकि हत्या का शक सोनाली और उसके प्रेमी पर ना जाए।
हत्यारोपी कौशिक ने पूछताछ के दौरान हत्या में इस्तेमाल हुए हथियार की जानकारी भी दी। कौशिक की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल हुआ धारदार हथियार भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि कौशिक और उसके साथी ने हत्या के लिए एक चाकू और दो मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया था। इस दौरान हत्या के बाद खून से सने अपने कपड़ों को भी हत्यारोपियों ने छिपा दिया था।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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