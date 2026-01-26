शिबू सोरेन को पद्मभूषण देकर JMM को साध गई BJP? कहीं नए गठबंधन की आहट तो नहीं!

संक्षेप: राजनीतिक जानकार और पॉलिटिक्स में रुचि रखने वाले लोग यह मानते हैं कि मोदी सरकार का ये कदम कोई आसान फैसला नहीं बल्कि एक सोचा समझा कदम हो सकता है। शिबू सोरेन के लिए पद्म पुरस्कार में नाम उस समय भी आया है जब भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच गठबंधन की खबर खूब तैर रही है।

गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मोदी सरकार ने कुल 131 लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा कर दी। इसमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र सहित कई अनसुने हीरोज भी हैं जिन्हें इस सूची में स्थान मिला है। 45 ऐसे हैं जिन्हें पद्म श्री मिला है। देखने पढ़ने में एक बार को तो आपको सब सामान्य लगेगा लेकिन लिस्ट में एक नाम और है जिसके बाद राजनीतिक गलियों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। ये नाम और कोई नहीं बल्कि दिशोम गुरु और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का है। मोदी सरकार ने उन्हें मर्णोपरांत पद्म पुरस्कार से नवाजा है। राजनीतिक जानकार और पॉलिटिक्स में रुचि रखने वाले लोग यह मानते हैं कि मोदी सरकार का ये कदम कोई आसान फैसला नहीं बल्कि एक सोचा समझा कदम हो सकता है। शिबू सोरेन के लिए पद्म पुरस्कार में नाम उस समय भी आया है जब भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच गठबंधन की खबर खूब तैर रही है। तो क्या मोदी सरकार ने चौधरी चरण सिंह के बाद शिबू सोरेन का नाम सुझाकर इंडिया ब्लॉक से एक और पार्टी को तोड़नेकी तैयारी कर ली है? पूरे राजनीतिक समीकरण पर एक डिटेल रिपोर्ट

दो साल पहले की बात थोड़ा दो साल पीछे चलिए... साल 2024 में कयास लग रहे थे कि राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष और केंद्र में मौजूदा मंत्री जयंत चौधरी इंडिया ब्लॉक से अलग होकर मोदी सरकार का हाथ थाम सकते हैं। बाते-मुलाकातों का दौर जारी था, जयंत चौधरी इंडिया ब्लॉक की मीटिंग और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर नाखुश थे। जयंत चौधरी के एनडीए का हिस्सा बनने के बीच मोदी सरकार ने मास्टरस्ट्रोक खेल दिया। देश के पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा कर दी। फिर क्या था? जयंत ने पीएम मोदी का आभर जताया और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जयंत और उनकी पार्टी रालोद एनडीए का हिस्सा बन गए। पश्चिमी यूपी में अपनी पकड़ बनाए जयंत ने थोड़ा ही सही भाजपा का फायदा करा दिया। आज की तारीख में जयंत केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं। उनके पास कौशल विकास और शिक्षा विभाग है।

हेमंत का ढांढस बधाना और... अब आइए झारखंड की ओर। बीते साल 4 अगस्त को काफी दिनों से बीमार शिबू सोरेन ने दुनिया को अलविदा कह दिया। बेटे और सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में उनके अंतिम पल तक साथ थे। दिशोम गुरू के निधन ने झारखंड और पूरे देश को दुखी कर दिया था। तभी प्रधानमंत्री मोदी अपने काफिले के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने न सिर्फ शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी बल्कि बेटे हेमंत को एक बड़े अभिभावक की तरह गले से लगा लिया। दोनों की उस फोटो का गवाह हर कोई बना। तब मौका दूसरा था, मौका गमगीन था, गठबंधन के कयास की तो कोई चर्चा भी नहीं थी पर पीएम ने विपक्ष और राजनीतिक प्रतिद्वंदी जैसी चीजों को एक किनारे कर पहुंचे थे। ऐसे समय पर मोदी की मौजदूगी को हेमंत ने भी सराहा और पीएम के इस दुख की घड़ी में ढांढस बधाने के लिए शुक्रिया अदा किया था।