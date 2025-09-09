पलड़ा NDA का भारी, फिर क्यों है JMM की सांसद को अपने VP कैंडिडेट की जीत का भरोसा?
महुआ माजी ने कहा कि हमें जीत का पूरा भरोसा है, क्योंकि भले ही सत्ता पक्ष के पास ज्यादा संख्या बल हो। चूंकि हमारे उम्मीदवार किसी पार्टी से नहीं हैं, पक्षपाती नहीं हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं और सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस हैं, इसलिए कई सांसद अपनी अंतरात्मा के अनुसार उन्हें वोट देंगे।
उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग खत्म होने वाली है तो वहीं अब सबकी निगाहें नतीजों पर होंगी। देश का नया उपराष्ट्रपति कौन होगा,यह कुछ घंटों में या रात तक क्लियर हो जाएगा। नतीजे शाम 6 बजे से आने शुरू हो जाएंगे। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माजी को इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट बी सुदर्शन रेड्डी की जीत का पूरा भरोसा है। नंबर गेम में एनडीए भले हावी हो पर महुआ माजी को लगता है कि रेड्डी ही अगले उपराष्ट्रपति हो सकते हैं। जेएमएम सांसद ने कहा कि कई सांसद अपनी अंतरात्मा के अनुसार उन्हें वोट देंगे, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, और सभापति को राज्यसभा का संचालन निष्पक्ष तरीके से करना चाहिए।
एएनआई से बातचीत के दौरान महुआ माजी ने कहा कि हमें जीत का पूरा भरोसा है, क्योंकि भले ही सत्ता पक्ष के पास ज्यादा संख्या बल हो। चूंकि हमारे उम्मीदवार किसी पार्टी से नहीं हैं, पक्षपाती नहीं हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं और सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस हैं, इसलिए कई सांसद अपनी अंतरात्मा के अनुसार उन्हें वोट देंगे, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी होते हैं और सभापति को राज्यसभा का संचालन निष्पक्ष तरीके से करना चाहिए। पहले भी कई आरोप लग चुके हैं कि विपक्षी सांसदों को लगता है कि अगर कोई किसी खास पार्टी से है, तो कहीं न कहीं उसका झुकाव अपनी पार्टी की तरफ होता है। ऐसे में हमें उम्मीद है कि कुछ सांसद हमारे उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं।
बता दें कि आज तय समय पर सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी,जिसके बाद पीएम मोदी ने पहला वोट डाला था। राहुल गांधी, अमित शाह, मल्लिकार्जुन खरगे, नितिन गडकरी सरीखे कद्दावर नेताओं ने इसके बाद बारी-बारी से अपने वोट डाले। नतीजे 6 बजे से आने शुरू होंगे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में जनता के वोट नहीं लिए जाते, बल्कि राज्यसभा और लोकसभा के सांसद वोट करते हैं। इस बार का मुकाबला एनडीए के सीपी राधाकृष्णनन और इंडिया ब्लॉक से बी सुदर्शन रेड्डी के बीच है। संख्या बल की बात करें तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के पास लोकसभा में 293 सांसद और राज्यसभा में 129 सदस्य हैं और उसका बहुमत स्पष्ट है। इंडिया गठबंधन के पास 232 लोकसभा और राज्यसभा में 83 सांसद हैं।