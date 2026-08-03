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सोनम वांगचुक जैसी भूख हड़ताल, अभिजीत दीपके का सपोर्ट; झारखंड में क्यों प्रदर्शन कर रहे सैंकड़ों छात्र

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड के रांची में सैंकड़ों छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। भूखहड़ताल के ऐलान और सीजेपी से मिले समर्थन के बाद विरोध और तेज हो गया है। 

सोनम वांगचुक जैसी भूख हड़ताल, अभिजीत दीपके का सपोर्ट; झारखंड में क्यों प्रदर्शन कर रहे सैंकड़ों छात्र
झारखंड में छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है।

दिल्ली के बाद अब झारखंड में युवाओं का प्रदर्शन लगातार बड़ा होता जा रहा है। 14वीं परीक्षा जेएसएससी-सीजीएल और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में बैठे सैंकड़ों छात्रों के समर्थन में स्टूडें लीडर देवेंद्र नाथ महातो अनिश्चितकालीन भूखहड़ताल पर बैठ गए है। उनका कहना है कि झारखंड सरकार और आयोग, दोनों का मौजूदा रवैया राज्य भर के छात्रों का मनोबल गिरा रहा है। छात्रों का मनोबल बनाए रखने और इस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए, मैं आज से अन्न-जल त्याग रहा हूं। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी ने भी इस प्रदर्शन को समर्थन देने की पेशकश की है जिसके बाद ये और तेज हो गया है।

छात्र 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने, कथित पेपर लीक की जांच और राज्य की भर्ती प्रणाली में बड़े सुधारों की मांग कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले की जांच के लिए सीआईडी जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन प्रदर्शनकारी इससे संतुष्ट नहीं हैं। वह जेपीएससी और जेएसएससी द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों से स्वतंत्र जांच कराने की मांग कर रहे हैं।

भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो

जेपीएससी-जेएसएससी में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के विरोध में जयपाल सिंह स्टेडियम में चल रहे छात्रों का सत्याग्रह धरना नौवां दिन रविवार को भी जारी रहा। धरना स्थल पर छात्र आंदोलन का समर्थन कर रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने अपनी मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने की घोषणा कर दी। देवेंद्र ने कहा कि 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने, विवादित परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल और अन्य परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर यह भूख हड़ताल है।

जांच शुरू होने के बाद भी क्यों धरने पर बैठे छात्र?

देवेंद्र नाथ महतो ने कहा, '14वीं प्रारंभिक परीक्षा (PT) के नतीजे पिछले महीने की 2 तारीख को घोषित किए गए थे। ठीक एक महीने पहले और यहीं से इस विवाद की शुरुआत हुई। हमने 5 जुलाई को यह आंदोलन शुरू किया, 7 जुलाई को गवर्नर से मुलाकात की और 8 जुलाई को पुतला दहन करके विरोध प्रदर्शन किया। हमने 20 जुलाई को मुख्यमंत्री से मुलाकात की और सबूत सौंपे, जिसके बाद आधिकारिक कार्रवाई शुरू हुई। जैसे-जैसे JPSC की जांच आगे बढ़ी, कई बड़े खुलासे सामने आए।

उन्होंने कहा, हमने अपने 'सत्याग्रह' के पांचवें दिन एक 'संविधान मार्च' भी आयोजित किया। हालांकि, हमने जो ज्ञापन सौंपा था, उसमें बताई गई मांगें अभी तक पूरी तरह से पूरी नहीं हुई हैं। झारखंड सरकार और आयोग, दोनों का मौजूदा रवैया राज्य भर के छात्रों का मनोबल गिरा रहा है। छात्रों का मनोबल बनाए रखने और इस संघर्ष को तेज करने के लिए, मैं आज से अन्न-जल त्याग रहा हूं और भूख हड़ताल शुरू कर रहा हूं। हमारा मुख्य उद्देश्य 14वीं PT परीक्षा को रद्द करवाना और TDPL एजेंसी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं की जांच करवाना है।

गिरिडीह जिले के अंकित कुमार ने कहा, दोनों एजेंसियों में भ्रष्टाचार के कारण हजारों छात्रों का भविष्य दांव पर है। हममें से ज्यादातर किसान परिवारों से हैं। हम केवल योग्यता के आधार पर निष्पक्ष अवसर चाहते हैं।

लोग भेज रहे खाना

रांची की आदिवासी छात्रा स्नेहा ने कहा कि प्रदर्शनकारी कथित अनियमितताओं में शामिल लोगों को सख्त सजा देने और 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं 2023 से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हूं। लेकिन अगर समान और निष्पक्ष मौका नहीं मिलेगा तो मुझे नौकरी कैसे मिलेगी? मैं मुख्यमंत्री सोरेन से हमारी मांगों को सुनने की अपील करती हूं। पलामू की अर्चना कुमारी ने कहा कि प्रदर्शनकारी तब तक आंदोलन जारी रखेंगे, जब तक सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती और कथित अनियमितताओं के लिए जिम्मेदारी तय नहीं करती।

लातेहार जिले के बालूमाथ निवासी छात्र श्याम बिहारी गुप्ता ने कहा, राज्य सरकार अभी भी सोई हुई है। हमें पूरे देश से समर्थन मिल रहा है। कई शहरों के लोग प्रदर्शन स्थल पर खाने-पीने की चीजें भेज रहे हैं। हम उन लोगों के आभारी हैं जो प्रदर्शन जारी रखने में हमारी मदद कर रहे हैं।

छात्रों ने निकाला मशाल जुलूस

रांची के कचहरी चौक स्थित जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे छात्र-छात्राओं ने रविवार दिन भर प्रदर्शन के बाद शाम को बड़ी संख्या मे मशाल जुलूस निकाला। जयपाल सिंह स्टेडियम में छात्र मशाल लेकर अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचे। वह हाथों के साथ शरीर में बैनर-पोस्टर चिपकाकर प्रदर्शन करते नजर आए। इस बीच छात्रों ने बताया कि देर शाम कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके भी वीडियो कॉल के माध्यस से उनसे जुड़े। उन्होंने रांची आने का आश्वासन भी दिया।

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कई जिलों के छात्र हुए आंदोलन में शामिल

रांची के अलावा राज्य के कई जिलों से पहुंचे छात्रों ने भी इस आंदोलन में भाग लिया। वक्ताओं ने जेपीएससी व जेएसएससी की ओर से आयोजित विवादित परीक्षाओं को रद्द करने, सीबीआई व ईडी से इसकी जांच कराने, दोनों आयोगों में सुधार करने, परीक्षा की गड़बड़ियों में संलिप्त अध्यक्ष, सदस्य व कर्मियों को बर्खास्त करने की मांगें दोहराई।

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CJP ने दिया समर्थन

छात्रों के प्रदर्शन को अब कॉकरोच जनता पार्टी ने भी समर्थन दिया है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने कहा कि उन्होंने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बात की है और उनकी मांगों का समर्थन किया है। दीपके ने एक्स पर पोस्ट किया, झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बात की। सीजेपी झारखंड के सभी छात्रों के साथ खड़ी है और उनकी मांगों का समर्थन करती है।

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Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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