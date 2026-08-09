झारखंड प्रोटेस्ट में आपस में क्यों ‘भिड़’ रहे छात्र? सरकार से बातचीत से पहले बड़ा बवाल

झारखंड प्रदर्शन में शामिल अलग-अलग छात्र संगठनों के बीच अब एकता की कमी नजर आ रही है। एक संगठन दूसरे पर सरकार को फायदा पहुंचाने और मामले का राजनीतिकरण करने का आरोप लगा रहा है।

झारखंड में जेपीएसएसी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्र पिछले 16 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। देशभर इस प्रदर्शन को लेकर चर्चा है। कॉकरोच जनता पार्टी भी इसके समर्थन में उतरी है। हालांकि अब ये प्रदर्शन अंदरूहनी कलह की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। वजह है जेपीएससी-जेपीएसएससी रिफॉर्म्स मंच और देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व वाले छात्र समूह के बीच चल रही खींचतान। जेपीएससी-जेपीएसएससी रिफॉर्म्स मंच का आरोप है कि देवेंद्र नाथ महतो का ग्रुप पूरे मामले का राजनीतिकरण कर रहा है। रिफॉर्म्स मंच का कहना है कि इस मुद्दे को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ही समुह एक दूसरे से खुश नहीं है और अब विवाद इतना बढ़ गया है कि रिफॉर्म्स मंच महतो गुट के साथ एक टेपल पर बैठकर बात करने तक को राजी नहीं है। रिफॉर्म्स मंच की कोर कमेटी के कई सदस्यों का दावा है कि दूसरे छात्र संगठन सरकार के फायदे के लिए काम कर रहे हैं। कोर कमेटी के सदस्यों में से एक पवन गोस्वामी ने कहा, आझ कई पार्टियों के जुड़ने की वजह से हमारा आंदोलन कमजोर पड़ रहा है। हम किसी पार्टी से नहीं जुड़ना चाहते। ये खबर ऐसे समय में सामने आई है जब सरकार का प्रतिनिधिमंडल आज छात्रों से छठे राउंड की बैठक करने वाला है।

जयपाल सिंह मुंडा ग्राउंड पर लगे कई कैंप रिपोर्ट के मुताबिक जयपाल सिंह मुंडा ग्राउंट में इस वक्त कई छात्रों संगठनों ने कैंप लगाए हुए हैं। एक तरफ रिफॉर्म्स मंच का कैंप है जिसे आदिवासी छात्रों का समर्थन मिला है। ये छात्र लगातार सोरेन सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा एक कैंप देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व वाले समुह का भी है जो पिछले कई दिनों से भूखहड़ताल पर हैं। इसके अलावा एक तीसरा कैंप AISA ने भी कैंप लगाया है। हालांकि, वहां ज़्यादा छात्र नहीं पहुंचे हैं।

उधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने आंदोलन का नेतृत्व कर रहे जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच के साथ शुक्रवार रात बातचीत की थी। इसके बाद शनिवार को सरकार ने विभिन्न छात्र संगठनों के साथ चार दौर की बातचीत की जिनमें कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई, झारखंड छात्र मोर्चा और आदिवासी छात्र संघ शामिल हैं। ये बैठकें बेनतीजा रहने के बाद सरकार ने रविवार दोपहर छात्र प्रतिनिधियों के साथ छठे दौर की बातचीत करने का फैसला किया।

सरकार पर भी छात्रों में फूट डालने का आरोप इस फैसले के तुरंत बाद जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने सरकार पर राजनीतिक चालबाजी का आरोप लगाया और कहा कि इस कदम का मकसद आंदोलन कर रहे छात्रों के बीच फूट डालना और उनकी मुख्य मांगों से लोगों का ध्यान भटकाना है। जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच के नेता रविंद्र पासवान ने आरोप लगाया कि सरकार ऐसे संगठनों के साथ बातचीत कर आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, जिनकी मौजूदा आंदोलन में कोई भूमिका नहीं रही। पासवान ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में कहा, यह सरकार की राजनीतिक चाल है। वह छात्रों में विभाजन पैदा करने और लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसे पता होना चाहिए कि सभी छात्र एकजुट हैं।

पासवान ने दावा किया कि जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने शुक्रवार रात पांच सदस्यीय सरकारी समिति के सामने अपनी सभी मांगें रख दी थीं। हालांकि, शनिवार को मंत्रियों दीपिका पांडेय सिंह, सुदिव्य कुमार, चामरा लिंडा और संजय प्रसाद यादव वाली समिति ने एनएसयूआई, झारखंड छात्र मोर्चा और आदिवासी छात्र संघ सहित विभिन्न छात्र संगठनों के साथ अलग-अलग बैठकें कीं और उनसे उनकी मांगों का विवरण मांगा।

सरकार ने हालांकि कहा कि बातचीत सकारात्मक माहौल में हुई और वह प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों की चिंताओं पर विचार कर रही है। रविवार को फिर बातचीत करने का फैसला शनिवार शाम सरकारी समिति और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच चार घंटे की बैठक के बाद लिया गया।

ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि समिति ने मुख्यमंत्री को छात्र प्रतिनिधिमंडलों की ओर से उठाई गई मांगों और चिंताओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री के साथ बैठक में यह फैसला लिया गया कि प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ अंतिम दौर की बातचीत रविवार दोपहर 12 बजे होगी। मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में व्यापक सुधार की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों के साथ सरकार बातचीत जारी रखेगी।

छात्र संगठनों की क्या मांगे झारखंड छात्र मोर्चा ने पांच मांगें रखी हैं, जिनमें 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा रद्द करना शामिल है। वहीं एनएसयूआई ने छह मांगें रखीं, जिनमें संदेह के घेरे में आने वाली सभी जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं की 90 दिनों के भीतर सीआईडी जांच और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की तर्ज पर झारखंड परीक्षा एजेंसी की स्थापना शामिल है। आदिवासी छात्र संघ के नेता कार्तिक उरांव ने भर्ती परीक्षाओं में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं को अनिवार्य योग्यता वाले विषयों के रूप में शामिल करने तथा जिन परीक्षाओं में अनियमितताएं पाई गई हैं, उन्हें रद्द करने की मांग की।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में सुधार के संबंध में अभ्यर्थियों से सुझाव लेने के लिए सरकार ने एक ईमेल आईडी जारी की है। बातचीत जारी रहने के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि सभी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने सरकार के रविवार तक मांगें पूरी नहीं करने पर 10 अगस्त को विधानसभा मार्च निकालने की भी घोषणा की है।

इस बीच, अखिल भारतीय छात्र संघ (आइसा) ने शनिवार को स्टेडियम में अपना अलग मंच बनाया। हालांकि, उसके नेताओं ने कहा कि इसे अलग आंदोलन नहीं माना जाना चाहिए। आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा, जिन पर शुक्रवार को बिरसा चौक के पास विधानसभा मार्च के दौरान स्याही फेंकी गई थी, थोड़ी देर के लिए प्रदर्शन में शामिल हुईं। उन्होंने 14वीं जेपीएससी और जेएसएससी-सीजीएल परीक्षाओं को रद्द करने की मांग को लेकर नारे लगाए। संगठन की रांची इकाई के प्रमुख विजय कुमार ने कहा कि उसके सदस्य 10 अगस्त के मार्च में शामिल होंगे, लेकिन अखिल भारतीय छात्र संघ के बैनर के बिना।