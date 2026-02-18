बोझ बढ़ जाएगा; कुत्तो के लिए शेल्टर होम वाले SC के आदेश पर झारखंड सरकार ने जताई आपत्ति
आवारा कुत्तों को पकड़ कर पुन: उसी स्थान पर नहीं छोड़ने और उन्हें आश्रयगृहों में रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा व्यवस्था करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर झारखंड सरकार ने आपत्ति जताई है।
आवारा कुत्तों को पकड़ कर पुन: उसी स्थान पर नहीं छोड़ने और उन्हें आश्रयगृहों में रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा व्यवस्था करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर झारखंड सरकार ने आपत्ति जताई है। आपत्ति के पीछे कई तर्क देते हुए झारखंड सरकार ने फैसला लिया है कि कोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार करने के लिए आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर नगर विकास और आवास विभाग ने आदेश जारी किया है।
विभाग का तर्क है कि कोर्ट के पारित आदेश को लागू करने से राज्य सरकार पर अत्यधिक वित्तीय बोझ बढ़ने की संभावना है। अनुमानित तौर पर झारखंड में करीब 5 लाख कुत्तों की आबादी है। यह आबादी बड़े शहरी केंद्रों पर ज्यादा घनत्व में स्थित, लगभग 50 प्रतिशत कुत्ते शहरी क्षेत्र में ही रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में इतनी बड़ी संख्या में इन कुत्तों को आश्रयगृहों में रखे जाने के लिए वृहद अवसंरचना (रख-रखाव, खर्च) के निर्माण की आवश्यकता होगी, जिससे भारी मात्रा में वित्तीय भार राज्य सरकार पर आएगा। इसके अलावा सभी संस्थानों यथा-शैक्षणिक संस्थान (निजी/सरकारी), अस्पताल, बस स्टैंड/डिपो आदि की घेराबंदी कर कुत्तों के प्रवेश निषिद्ध करने से भी अत्यधिक वित्तीय भार आने की संभावना है।
राज्य सरकार ने कहा है कि अगले तीन माह के भीतर प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र में नगर विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग द्वारा अनुमंडलवार (कम से कम प्रत्येक अनुमंडल मुख्यालय में एक) पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 (एबीसी रूल. 2023) के मानकों के अनुरूप पशु आश्रय-सह-पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित किए जायेंगे।
पशुपालन निदेशालय द्वारा अभियान चलाकर वैक्सीनेशन के आंकड़ों को बढ़ाया जाएगा। सभी संबंधित नगर निकायों एवं प्रखंडों द्वारा स्टरलाइजेशन किया जाएगा, जिससे स्टरलाइजेशन/वैक्सीनेशन में बढ़ोतरी होगी एवं राज्य स्तर पर प्रत्येक 15 दिनो में इसकी समीक्षा की जाएगी। कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग द्वारा सभी शहरी स्थानीय निकाय एवं अनुमंडल मुख्यालय में तीन माह के भीतर कुत्तों को पकड़ने वाले वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर पूरी योजनाओं की समीक्षा करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर समिति गठित की जाती है। राज्य स्तर पर निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय को नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है।
राज्य सरकार का मानना है कि इन कुत्तों को स्थायी रूप से हटाने का सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन से एक क्षेत्रीय शून्यता पैदा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यह शून्यता भविष्य में बिना नसबंदी वाले और बिना टीकाकरण वाले कुत्तों से भर जाने की संभावना होगी। इससे पूरा पशु जन्म नियंत्रण नियम (एबीसी नियम) विफल हो जाएगा और जन सुरक्षा व रेबीज नियंत्रण संबंधी मुद्दे बने रहेंगे, जिनके समाधान के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिए गए हैं। क्रूरता का निवारण अधिनियम-1960 को बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। राज्य सरकार द्वारा इस विषय पर पृथक एवं विरोधाभाषी कानून अथवा नियम बनाना संविधान-254 के विरुद्ध है।
उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल 07 नवंबर को पारित अपने आदेश में सभी राज्यों को आवारा कुत्तों और पशु नियंत्रण को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए थे। इससे पहले राज्य के मुख्य सचिव द्वारा 31 अक्तूबर को सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल कर कुत्ते के काटने के मामले, पशु जन्म नियंत्रण केंद्र, टीकाकरण हुए कुत्ते, रेबीज संक्रमित कुत्तों की जानकारी दी गई थी। इसके अलावा न्यायालय द्वारा दिए आदेश के आलोक में राज्य सरकार ने बाद में भी कई प्रमुख जानकारी दी है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें