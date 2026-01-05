किस बात का डर? पोक्सो के आधे मामलों में कोर्ट में बयान से पलट रही पीड़िता

संक्षेप: आंकड़ों के मुताबिक, साल 2025 में 183 से अधिक पोक्सो मामले कोर्ट पहुंचे हैं, जिसमें चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। इनमें से 44 मामलों में फैसला सुनाया गया। इन 44 में से करीब 30 मामलों में पीड़िता ने कोर्ट में बयान बदल दिया या नहीं पहुंची।

नाबालिगों से यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए बने पोक्सो एक्ट के मामलों में एक चिंताजनक और हैरान करने वाला रुझान सामने आया है। रांची में दर्ज मामलों में करीब 50 फीसदी केसों में पीड़िता कोर्ट पहुंचने के बाद अपने बयान से मुकर जा रही है। इससे न सिर्फ न्याय प्रक्रिया प्रभावित हो रही है, बल्कि कानून के दुरुपयोग पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

आंकड़ों के मुताबिक, साल 2025 में 183 से अधिक पोक्सो मामले कोर्ट पहुंचे हैं, जिसमें चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। इनमें से 44 मामलों में फैसला सुनाया गया। इन 44 में से करीब 30 मामलों में पीड़िता ने कोर्ट में बयान बदल दिया या नहीं पहुंची। 2024 में करीब 100 केस में फैसला आया, जिनमें 64 मामलों के आरोपी बरी हुए। पीड़िता के पलटने के चलते आरोपियों को संदेह का लाभ मिला या मामला कमजोर पड़ गया। पिछले सात साल में 1155 केस अदालत पहुंचे, इनमें से 827 में फैसला आ चुका है। अधिकतम सजा के रूप में अंतिम सांस तक जेल काटने की कठोर कारावास सुनाई गई है।

पोक्सो के तहत दर्ज मामले

वर्ष कुल केस फैसलों की संख्या 2025 183 44 2024 167 100 2023 171 135 2022 162 135 2021 172 143 2020 171 150 2019 129 116

(स्रोत-सीआईएस) साल दर साल बढ़ते केस पोक्सो के मामलों में बीते वर्षों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2019 में जहां 129 मामले दर्ज हुए थे। वहीं, 2023 में यह संख्या बढ़कर 171 हो गई। हालांकि 2024 में तीन केस कम 168 मामले सामने आए। 2025 में संख्या बढ़कर 183 हो गई। विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ते आंकड़े एक ओर जागरुकता दिखाते हैं, लेकिन झूठे मामलों की संख्या इस कानून की विश्वसनीयता को कमजोर कर रही है।

किशोर भी आ रहे गिरफ्त में नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामलों में यह भी सामने आया है कि किशोर आरोपियों की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसे कम से कम छह मामले कोर्ट तक पहुंचे, जिनमें आरोपी खुद नाबालिग थे। इससे समाज में बढ़ती हिंसा और नैतिक गिरावट को लेकर चिंता और गहरी हो गई है।