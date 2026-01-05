Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़why in many POCSO cases victim turned from their statement in court strange data figures
किस बात का डर? पोक्सो के आधे मामलों में कोर्ट में बयान से पलट रही पीड़िता

किस बात का डर? पोक्सो के आधे मामलों में कोर्ट में बयान से पलट रही पीड़िता

संक्षेप:

आंकड़ों के मुताबिक, साल 2025 में 183 से अधिक पोक्सो मामले कोर्ट पहुंचे हैं, जिसमें चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। इनमें से 44 मामलों में फैसला सुनाया गया। इन 44 में से करीब 30 मामलों में पीड़िता ने कोर्ट में बयान बदल दिया या नहीं पहुंची।

Jan 05, 2026 10:18 am ISTUtkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

नाबालिगों से यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए बने पोक्सो एक्ट के मामलों में एक चिंताजनक और हैरान करने वाला रुझान सामने आया है। रांची में दर्ज मामलों में करीब 50 फीसदी केसों में पीड़िता कोर्ट पहुंचने के बाद अपने बयान से मुकर जा रही है। इससे न सिर्फ न्याय प्रक्रिया प्रभावित हो रही है, बल्कि कानून के दुरुपयोग पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

आंकड़ों के मुताबिक, साल 2025 में 183 से अधिक पोक्सो मामले कोर्ट पहुंचे हैं, जिसमें चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। इनमें से 44 मामलों में फैसला सुनाया गया। इन 44 में से करीब 30 मामलों में पीड़िता ने कोर्ट में बयान बदल दिया या नहीं पहुंची। 2024 में करीब 100 केस में फैसला आया, जिनमें 64 मामलों के आरोपी बरी हुए। पीड़िता के पलटने के चलते आरोपियों को संदेह का लाभ मिला या मामला कमजोर पड़ गया। पिछले सात साल में 1155 केस अदालत पहुंचे, इनमें से 827 में फैसला आ चुका है। अधिकतम सजा के रूप में अंतिम सांस तक जेल काटने की कठोर कारावास सुनाई गई है।

पोक्सो के तहत दर्ज मामले

वर्षकुल केसफैसलों की संख्या
202518344
2024167100
2023171135
2022162135
2021172143
2020171150
2019129116

(स्रोत-सीआईएस)

साल दर साल बढ़ते केस

पोक्सो के मामलों में बीते वर्षों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2019 में जहां 129 मामले दर्ज हुए थे। वहीं, 2023 में यह संख्या बढ़कर 171 हो गई। हालांकि 2024 में तीन केस कम 168 मामले सामने आए। 2025 में संख्या बढ़कर 183 हो गई। विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ते आंकड़े एक ओर जागरुकता दिखाते हैं, लेकिन झूठे मामलों की संख्या इस कानून की विश्वसनीयता को कमजोर कर रही है।

pocso cases jharkhand

किशोर भी आ रहे गिरफ्त में

नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामलों में यह भी सामने आया है कि किशोर आरोपियों की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसे कम से कम छह मामले कोर्ट तक पहुंचे, जिनमें आरोपी खुद नाबालिग थे। इससे समाज में बढ़ती हिंसा और नैतिक गिरावट को लेकर चिंता और गहरी हो गई है।

झूठे केस का आरोप, रिश्तों में भी फंसे लोग

कानूनी जानकारों का कहना है कि पोक्सो एक्ट कई मामलों में अब झूठा केस कराने का हथियार भी बनता जा रहा है। गिरिडीह जिले के तत्कालीन जेलर को अपने दोस्त की मदद करना महंगा पड़ा। 5 लाख रुपए की मदद की। वापस मांगने पर बेटी से यौन उत्पीड़न का आरोप लगाकर जेलर को ही जेल भिजवा दिया। हालांकि ट्रायल के दौरान सच सामने आया और वह बरी हुए। कुछ मामलों में बेटी ने पिता को जेल भिजवाया, तो कहीं जमीन विवाद को लेकर बहन ने भाई के खिलाफ केस दर्ज कराया। बाद में कोर्ट में बयान बदलने से इन मामलों की सच्चाई पर सवाल उठे।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Jharkhand News Ranchi News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।