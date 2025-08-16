why hemant soren was made cabinet minsiter after champai soren went in bjp चंपाई गए तो JMM को मिला दूसरा 'टाइगर', शिबू सोरेन के साथी रामदास को हेमंत ने क्यों बनाया था मंत्री, Jharkhand Hindi News - Hindustan
चंपाई गए तो JMM को मिला दूसरा 'टाइगर', शिबू सोरेन के साथी रामदास को हेमंत ने क्यों बनाया था मंत्री

2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले भीषण सियासी उठापटक चल रही थी। चंपाई सोरेन के बीजेपी में जाने के बाद कैबिनेट में खाली जगह भरने के लिए रामदास सोरेन को जगह दी गई थी। इसकी दो बड़ी वजह थी।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीSat, 16 Aug 2025 07:59 AM
झारखंड जमीन घोटाले में जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल गए तो पार्टी के सबसे सीनियर नेताओं में से एक और कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर चंपाई सोरेन को सीएम पद की शपथ दिलाई गई। चंपाई सोरेन ने कुछ महीनों तक सीएम के रूप में काम किया इसके बाद साल 2024 के विधानसभा चुनावों के ठीक पहले ही हेमंत सोरेन को जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद से ही चंपाई और हेमंत सोरेन में मनमुटाव की खबरें सामने आईं। इस दौरान हेमंत ने राज्य की कमान अपने हाथों में ली और चंपाई को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ गया, इसके बाद वो बीजेपी में चले गए और कैबिनेट में दूसरे नंबर की कुर्सी खाली हो गई। इसके बाद कोल्हान क्षेत्र से ही जेएमएम ने दूसरे टाइगर के रूप में रामदास सोरेन को कैबिनेट में जगह दी।

रामदास सोरेन को कैबिनेट में क्यों मिली जगह

झारखंड चुनावों से ठीक पहले जब चंपाई सोरेन भाजपा में चले गए तो जेएमएम को एक बड़ा झटका लगा। उनकी जगह को भरना जेएमएम और हेमंत सोरेन के लिए मुश्किल हो रहा था, इसके बाद कोल्हान से ही दूसरे सबसे बड़े नेता माने जाने वाले रामदास सोरेन को कैबिनेट में जगह दी गई। कोल्हान के दूसरे सबसे बड़े नेता रामदास सोरेन को कैबिनेट में जगह मिलने की एक और बड़ी वजह थी। दरअसल, रामदास सोरेन झारखंड आंदोलन के समय शिबू सोरेन के साथी हुआ करते थे। उनकी विश्वसनीयता और कोल्हान क्षेत्र में खाली हुई जगह को भरने के लिए जेएमएम ने उन्हें कैबिनेट में जगह दी थी।

बीजेपी में जाने की भी थी अटकलें

चंपाई सोरेन के बीजेपी में जाने के फैसले के बाद जेएमएम को बड़ा झटका लगा था। इस दौरान एक और अटकलें लगाई जाने लगीं कि कोल्हान का दूसरा टाइगर भी बीजेपी में चला जाएगा। इन अटकलों के बाद जेएमएम के समर्थकों में भी हलचल मच गई थी। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा की उपस्थिति में चंपाई भाजपा में गए लेकिन रामदास वहां नहीं थे। इससे पहले ही रामदास सोरेन ने बीजेपी में जाने की अटकलों से इनकार कर दिया था।