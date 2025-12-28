'हर व्यक्ति के दिल और दिमाग में RSS'... दिग्विजय के RSS की तारीफ वाले बयान पर मरांडी

संक्षेप: दिग्विजय ने एक पोस्ट के जरिए आरएसएस की तरीफ की और कांग्रेस के भीतर संगठनात्मक सुधारों की जरूरत की ओर इशारा किया। दिग्विजय की इस पोस्ट पर झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रतिक्रिया दी है।

कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह अपने हालिया ट्वीट के वजह से चर्चा में हैं। दिग्विजय ने एक पोस्ट के जरिए आरएसएस की तरीफ की और कांग्रेस के भीतर संगठनात्मक सुधारों की जरूरत की ओर इशारा किया। दिग्विजय की इस पोस्ट पर झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रतिक्रिया दी है।

मरांडी ने कहा है कि वे (दिग्विजिय सिंह) हमेशा से भाजपा और आरएसएस के सबसे कड़े आलोचक रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस और राहुल गांधी को देखकर उन्हें भी यह कहना पड़ रहा है। हेडगेवार द्वारा शुरू किया गया संगठन अब देश के हर व्यक्ति के दिल और दिमाग में बसा हुआ है। आज दिग्विजय सिंह को भी इसकी ताकत को स्वीकार करना पड़ा है।'

पुरानी तस्वीर शेयर की दरअसल दिग्विजय ने शनिवार को पीएम मोदी और पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की पुरानी तस्वीर शेयर की। तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा कि ‘भाजपा और आरएसएस जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जैसे उच्च पद पर बैठने का मौका देते हैं।’

विचारधारा के विरोधी हालांकि दिग्विजय ने बाद में पत्रकारों से कहा कि उनका मकसद कांग्रेस संगठन की आलोचना करना नहीं था, उन्हें जो कहना था वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कह चुके। वहीं न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में दिग्विजिय ने कहा कि वे हमेशा से आरएसएस की विचारधारा के विरोधी रहे हैं।