झारखंड में क्यों मनाया जाता है कब्र पर्व? ईसाई समुदाय से है खास कनेक्शन

संक्षेप: झारखंड में कब्र पर्व एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है, जिसे ईसाई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। यह पर्व हर साल 2 नवंबर को मनाया जाता है, जिसमें लोग अपने पूर्वजों की कब्र पर जाकर उन्हें याद करते हैं।

आपने लोगों को अपनों की कब्र पर रोते-इमोशनल होते देखा होगा। कुछ तो असमय ही साथ छोड़ जाते हैं,जिसका गम सदा के लिए रहता है। उनकी यादों के साथ जीने के लिए लोग कब्र पर जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और न सही तो बातें भी कर लिया कर लेते हैं। उस दिलासे के साथ कि अब यही जीवन है पर क्या आपको पता है कि झारखंड में कब्र पर्व मनाया जाता है। जी हां! आपके लिए यह चौंकने वाली बात हो लेकिन ईसाई समुदाय इसे हर साल मनाता है।

क्या है कब्र पर्व? झारखंड में कब्र पर्व एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है, जिसे ईसाई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। यह पर्व हर साल 2 नवंबर को मनाया जाता है, जिसमें लोग अपने पूर्वजों की कब्र पर जाकर उन्हें याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं।

कब्र पर्व का महत्व कब्र पर्व के दौरान, ईसाई समुदाय के लोग अपने पूर्वजों की कब्रों पर जाकर मोमबत्ती जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और अगरबत्ती जलाकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। यह पर्व मृत आत्माओं की स्मृति और उनकी शांति के लिए समर्पित होता है।

कब्र पर्व के दौरान की जाने वाली गतिविधियां - कब्रिस्तान में विशेष प्रार्थना और मिस्सा बलिदान का आयोजन किया जाता है।

- लोग अपने पूर्वजों की कब्रों को साफ-सुथरा करते हैं और उन्हें सजाते हैं।

- मोमबत्ती जलाकर और फूल चढ़ाकर पूर्वजों को श्रद्धांजलि दी जाती है।

- ईसाई समुदाय के लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं।