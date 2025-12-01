ये ऐतिहासिक; चंपाई सोरेन क्यों करने लगे CM हिमंत बिस्वा सरमा की तारीफ?

संक्षेप: चंपाई सोरेन ने शनिवार को एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि असम सरकार के इस फैसले से लाखों आदिवासियों और अन्य कर्मचारियों को फायदा होगा, जो 200 सालों से वहां बसे हुए हैं। बीजेपी नेता ने उस प्रस्ताव का भी स्वागत किया, जिसे असम कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने असम सरकार के मुखिया हिमंत बिस्वा सरमा की खूब तारीफ की। चंपाई सोरेन ने पूर्वोत्तर राज्य में चाय बागान कर्मचारियों को जमीन के मालिकाना हक (Ownership Rights) देने वाले एक बिल को पास करने के लिए असम सरकार की तारीफ की। बता दें कि असम विधानसभा ने शुक्रवार को एक संशोधन बिल (Amendment Bill) पास किया था, जिससे सरकार चाय बागानों की 'लेबर लाइन्स' में रहने वाले कर्मचारियों के बीच घर बनाने के लिए जमीन का वितरण कर सकेगी और उन्हें उसका मालिकाना हक दे पाएगी।

चंपाई सोरेन ने शनिवार को एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि असम सरकार के इस फैसले से लाखों आदिवासियों और अन्य कर्मचारियों को फायदा होगा, जो 200 सालों से वहां बसे हुए हैं। बीजेपी नेता ने उस प्रस्ताव का भी स्वागत किया, जिसे असम कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इस प्रस्ताव के तहत चाय बागान के कर्मचारियों, जिनमें ज़्यादातर झारखंड की मिट्टी से जुड़े आदिवासी हैं, को अनुसूचित जनजाति (Schedule Tribe - ST) कैटेगरी में शामिल किया जाएगा।

झारखंड के सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक सोरेन ने आरोप लगाया कि असम में कांग्रेस सरकारों ने हमेशा इन कर्मचारियों के अधिकारों को नकार दिया था, जो कई सदियों से पूर्वोत्तर राज्य में बसे हुए हैं। सोरेन ने आगे कहा, "लेकिन वहां की बीजेपी सरकार ने इन कर्मचारियों के दशकों पुराने संघर्ष का सम्मान करते हुए उनकी मांग पूरी करने की दिशा में एक मजबूत कदम उठाया है।"