BJP ने आदित्य साहू को क्यों बनाया प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व CM बाबूलाल मरांडी ने बताई वजह

झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने नया अध्यक्ष चुन लिया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आदित्य साहू का प्रदेश कार्यालय में स्वागत किया और कहा कि उनके नेतृत्व में पार्टी को फायदा मिलेगा।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीSat, 4 Oct 2025 06:47 AM
भाजपा ने राज्यसभा सांसद आदित्य साहू को झारखंड का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति के बाद बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश कार्यालय में आदित्य साहू का स्वागत करते हुए कहा कि साहू बूथ स्तर से इस मुकाम तक पहुंचे हैं। लंबा राजनीतिक अनुभव है, संसदीय कार्यों का भी अनुभव एक सांसद के रूप में है। इनके अनुभव और कार्यक्षमता का लाभ पार्टी को मिलेगा। राज्य में पार्टी और मजबूत होगी।

भाजपा कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर आदित्य साहू के नाम की घोषणा के बाद राज्य के भाजपा नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, चंपई सोरेन, मधु कोड़ा, तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष डॉ रविंद्र कुमार राय, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, यदुनाथ पाण्डेय, डॉ दिनेशानंद गोस्वामी, अभयकांत प्रसाद, पीएन सिंह सहित अन्य नेताओं ने साहू को कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर बधाई दी।

कार्यकर्ता हूं कार्यकर्ता ही रहूंगा : आदित्य साहू

आदित्य साहू ने नए दायित्व के लिए प्रधानमंत्री, जेपी नड्डा, अमित शाह, बीएल संतोष का आभार प्रकट किया। साहू ने कहा कि केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व के प्रति वे सदैव आभारी रहेंगे, जिन्होंने उनके ऊपर बड़ा भरोसा जताया है। मैं कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता बनकर ही पार्टी का कार्य करता रहूंगा। जिम्मा बदलता है, भाव नहीं बदलना चाहिए।

बता दें कि आदित्य साहू को झारखंड की कमान रवींद्र राय की जगह दी गई है। शुक्रवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी घोषणा करते हुए एक लेटर जारी किया और कहा कि तत्काल प्रभाव से रवींद्र राय की जगह आदित्य साहू को झारखंड का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।

भाजपा सांसद संजय सेठ ने झारखंड प्रदेश भाजपा के महामंत्री और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू को झारखंड भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई दी। संजय सेठ ने कहा कि उनके सांगठनिक कार्यों का अनुभव झारखंड प्रदेश भाजपा को मिलेगा। कार्यकर्ताओं में नवस्फूर्ति और ऊर्जा का संचार होगा, यह विश्वास हमें है।