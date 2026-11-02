‘छापेमारी के दौरान जांच हुई की नहीं?’, झारखंड में ड्रग्स नेटवर्क की जांच के दायरे में क्यों बार और रेस्टोरेंट
याचिकाकर्ता ने खास तौर से ये साफ करने की मांग की है कि तीन अक्टूबर की रात रांची के बार और होटलों में हुई छापेमारी के दौरान ड्रग्स से संबंधित मामलों की भी जांच की गई थी या नहीं।
झारखंड में बार, रेस्टोरेंट, पार्टियों और इवेंट्स के जरिए कथित तौर पर ड्रग्स की सप्लाई के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। सुनील कुमार महतो ने याचिका के जरिए रांची समेत राज्य के अलग-अलग हिस्सों में सामने आए ड्रग्स तस्करी और नशीले पदार्थों के इस्तेमाल से जुड़े मामलों की जांच कराकर विस्तृत रिपोर्ट अदालत में पेश करने की मांग की है।
याचिका में राज्य सरकार, डीजीपी, रांची के एसएसपी, लालपुर और गोंदा थाना प्रभारी, ड्रग कंट्रोलर, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के रांची जोन, रांची नगर निगम सहित कई बार और रेस्टोरेंट को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से यह स्पष्ट करने की मांग की है कि तीन अक्टूबर की रात रांची के बार और होटलों में हुई छापेमारी के दौरान ड्रग्स से संबंधित मामलों की भी जांच की गई थी या नहीं।
ड्रग्स, गांजा के खिलाफ कई कार्रवाइयों का जिक्र
याचिका में सितंबर और अक्टूबर के दौरान मीडिया में प्रकाशित कई खबरों का जिक्र किया गया है। इनमें 24 सितंबर को दुमका में 1710 बोतल कफ सिरप और 7200 अल्प्राजोलम टैबलेट की बरामदगी और दो आरोपियों की गिरफ्तारी का मामला शामिल है। दो अक्टूबर को रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र में एनसीबी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में करीब 97 किलो गांजा बरामद होने और तीन लोगों की गिरफ्तारी का भी जिक्र है।
इसी तरह चार अक्टूबर को खूंटी में 120 बोतल कफ सिरप और 2295 टैबलेट के साथ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी और 24 अक्टूबर को देवघर में करीब 1.8 किलो गांजा और 10.77 ग्राम संदिग्ध ब्राउन शुगर की बरामदगी का हवाला दिया गया है।
याचिका में 21 से 24 अक्तूबर के बीच रांची-जमशेदपुर नेटवर्क को लेकर एनसीबी की कार्रवाई का भी जिक्र है। इसके तहत छह लोगों की गिरफ्तारी और करीब 18 ग्राम कोकीन, 16.5 ग्राम एमडीएमए तथा 3.5 ग्राम गांजा जब्त किए जाने की बात कही गई है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इस मामले में रेव पार्टियों में नशीले पदार्थों की कथित सप्लाई और इवेंट कंपनियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
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अदिति शर्मा
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