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चतरा में क्यों क्रैश हो गई थी एयर एंबुलेंस? AAIB की जांच में हुआ बड़ा खुलासा

Mar 27, 2026 06:35 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, चतरा
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23 फरवरी को झारखंड के चतरा में दर्दनाक हादसा हुआ। रांची से दिल्ली जा रही एयर एंबुलेंस क्रैश हो गई,जिसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई थी। हादसे को लेकर एएआईबी की जांच रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें वजह बताई गई है।

चतरा में क्यों क्रैश हो गई थी एयर एंबुलेंस? AAIB की जांच में हुआ बड़ा खुलासा

झारखंड में लगभग 40 साल पुराना बीचक्राफ्ट सी90ए विमान (एयर एम्बुलेंस) 23 फरवरी को 17 मिनट की उड़ान के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) की प्रारंभिक रिपोर्ट में बताया कि विमान का आपातकालीन लोकेशन ट्रांसमीटर सक्रिय नहीं हुआ। एयर एंबुलेंस हादसा आपातकालीन लोकेशन ट्रांसमीटर की गड़बड़ी के कारण हुआ था। यह खुलासा विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) की प्रारंभिक रिपोर्ट से हुआ है।

रिपोर्ट में कहा गया था उड़ान भरने के बाद विमान का दिल्ली के लिए निर्धारित मार्ग डब्ल्यू109 और ट्रैक 297° पर था। लेकिन रनवे पर लाइन पार करते समय विमान ने खराब मौसम के कारण एटीसी रांची से अनुरोध किया कि वह उड़ान भरने के बाद रनवे हेडिंग (ट्रैक-313°) पर उड़ान जारी रखे। एटीसी रांची ने इस अनुरोध को मंजूरी दे दी। शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया कि इसके बाद विमान ने रांची से उड़ान भरी।

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एटीसी कोलकाता से हुई थी आखिरी बातचीत

रिपोर्ट के मुताबिक उड़ान के बाद विमान ने एटीसी कोलकाता के बीच अंतिम वीएचएफ बातचीत की थी इसके बाद एटीसी कोलकाता को विमान से कोई भी ट्रांसमिशन नहीं मिला। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने बताया कि विमान ने 23 फरवरी को शाम 7.07 बजे और 7.24 बजे रांची हवाई अड्डे से 830 लीटर ईंधन लेकर उड़ान भरी थी। उसी दिन विमान ने क्रू के साथ दिल्ली से रांची के लिए एक एयर एम्बुलेंस ने उड़ान भरी थी और उड़ान पूरी होने पर, तकनीकी लॉग बुक में कोई भी खराबी (जीरो स्नैग) दर्ज नहीं की थी।

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क्या हुआ था

यह भीषण दुर्घटना तब हुई थी जब विमान रांची से एक गंभीर रूप से जले मरीज को लेकर दिल्ली जा रहा था। इस हादसे में लातेहार के चंदवा निवासी संजय कुमार, उनकी पत्नी और भांजे समेत रांची के एक डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और क्रू मेंबर समेत सात लोगों की मौत हो गई थी।

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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