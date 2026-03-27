चतरा में क्यों क्रैश हो गई थी एयर एंबुलेंस? AAIB की जांच में हुआ बड़ा खुलासा
23 फरवरी को झारखंड के चतरा में दर्दनाक हादसा हुआ। रांची से दिल्ली जा रही एयर एंबुलेंस क्रैश हो गई,जिसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई थी। हादसे को लेकर एएआईबी की जांच रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें वजह बताई गई है।
झारखंड में लगभग 40 साल पुराना बीचक्राफ्ट सी90ए विमान (एयर एम्बुलेंस) 23 फरवरी को 17 मिनट की उड़ान के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) की प्रारंभिक रिपोर्ट में बताया कि विमान का आपातकालीन लोकेशन ट्रांसमीटर सक्रिय नहीं हुआ। एयर एंबुलेंस हादसा आपातकालीन लोकेशन ट्रांसमीटर की गड़बड़ी के कारण हुआ था। यह खुलासा विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) की प्रारंभिक रिपोर्ट से हुआ है।
रिपोर्ट में कहा गया था उड़ान भरने के बाद विमान का दिल्ली के लिए निर्धारित मार्ग डब्ल्यू109 और ट्रैक 297° पर था। लेकिन रनवे पर लाइन पार करते समय विमान ने खराब मौसम के कारण एटीसी रांची से अनुरोध किया कि वह उड़ान भरने के बाद रनवे हेडिंग (ट्रैक-313°) पर उड़ान जारी रखे। एटीसी रांची ने इस अनुरोध को मंजूरी दे दी। शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया कि इसके बाद विमान ने रांची से उड़ान भरी।
एटीसी कोलकाता से हुई थी आखिरी बातचीत
रिपोर्ट के मुताबिक उड़ान के बाद विमान ने एटीसी कोलकाता के बीच अंतिम वीएचएफ बातचीत की थी इसके बाद एटीसी कोलकाता को विमान से कोई भी ट्रांसमिशन नहीं मिला। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने बताया कि विमान ने 23 फरवरी को शाम 7.07 बजे और 7.24 बजे रांची हवाई अड्डे से 830 लीटर ईंधन लेकर उड़ान भरी थी। उसी दिन विमान ने क्रू के साथ दिल्ली से रांची के लिए एक एयर एम्बुलेंस ने उड़ान भरी थी और उड़ान पूरी होने पर, तकनीकी लॉग बुक में कोई भी खराबी (जीरो स्नैग) दर्ज नहीं की थी।
क्या हुआ था
यह भीषण दुर्घटना तब हुई थी जब विमान रांची से एक गंभीर रूप से जले मरीज को लेकर दिल्ली जा रहा था। इस हादसे में लातेहार के चंदवा निवासी संजय कुमार, उनकी पत्नी और भांजे समेत रांची के एक डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और क्रू मेंबर समेत सात लोगों की मौत हो गई थी।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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