दुर्गापुर DSMS से पढ़ाई, JLKM टिकट पर लड़ा विधानसभा चुनाव; कौन थीं आदिवासी नेता निशा भगत
झारखंड की आदिवासी नेता निशा भगत ने फेसबुक पर लाइव आने के बाद सुसाइड कर लिया। इस घटना के बाद पूरे झारखंड में हलचल पैदा हो गई है। ऐसे में सब जानने की कोशिश कर रहे हैं कि निशा भगत कौन थीं।
झारखंड की आदिवासी नेत्री निशा भगत ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर लाइव आकर सुसाइड कर लिया। इससे पहले वो अपनी बेबाक आवाज और सामाजिक-राजनीतिक सक्रियता को लेकर चर्चा में रही थीं। जनजातीय समाज के हक-अधिकार और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर वह मुखर होकर अपनी बात रखती थीं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, निशा भगत ने वर्ष 2013 में दुर्गापुर के डीएसएमएस से स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया और बेंगलुरु में नौकरी भी की थी।
JLKM से लड़ी थीं चुनाव
बेंगलुरू में नौकरी करने के बाद उनकी सामाजिक सक्रियता बढ़ी। सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहने के दौरान वह झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) से जुड़ीं। पार्टी ने उन्हें गुमला विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया था। उनके असामयिक निधन के बाद शैक्षणिक पृष्ठभूमि, सामाजिक संघर्ष और राजनीतिक सफर की चर्चा हो रही है।
पूर्व जिला परिषद सदस्य हंदू भगत की बेटी थीं निशा
निशा भगत गुमला जिला मुख्यालय के डीएसपी रोड की रहने वाली थीं। उसने पिछले विधानसभा चुनाव में गुमला विधानसभा क्षेत्र से जेकेएलएम प्रत्याशी के चुनाव लड़ा था। वह पूर्व जिला परिषद सदस्य हंदू भगत की बेटी थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद उसके परिवार के सदस्य रांची के लिए रवाना हो गये हैं। निशा का शव पोस्टमार्टम के बाद गुमला लाया जायेगा। शनिवार को निशा का अंतिम संस्कार चैनपुर प्रखंड स्थित पैतृक गांव उरू में किया जाएगा।
आदिवासी नेत्री निशा भगत ने शुक्रवार को रांची के पिठोरिया स्थि अपने आवास में सोशल मीडिया पर लाइव होकर खुदकुशी कर ली। यह खबर जैसे ही गुमला पहुंची, लोग स्तब्ध रह गये। लोगों को सहसा भरोसा नही हो पा रहा कि निशा ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पूर्व सोशल मीडिया पर लाइव होकर निशा द्वारा कही गई बातों और लगाये आरोपों को लेकर गुमला में लोग तरह-तरह की चर्चा कर रहे हैं।
देवेंद्र लाल उरांव समेत कई आदिवासी नेताओं का मानना है कि निशा मजबूत इरादों वाली लड़की थी,वह सामान्य बातों को लेकर आत्महत्या नही कर सकती है। उसे योजनाबद्ध तरीके से इतना अधिक प्रताड़ित किया गया किवह आत्महत्या को विवश हो गई। गुमला सरना समाज के प्रबुद्ध लोगों ने इस पूरे मामले की जांच कर प्रताड़ित करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।
भाजपा ने सीबीआई जांच की मांग की
भाजपा आदिवासी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक शिवशंकर उरांव ने कहा कि निशा ने जमीन दलालों और प्रशासन के खिलाफ पिछले कुछ वर्षों से संघर्ष चला रखा था। जिससे उसे लगातार धमकी दी जा रही थी,और प्रताड़ित किया जा रहा था। बावजूद वह सरना आदिवासियों की हित में संर्घषरत थी। वह सरकार को खटक रही थी। फलस्वरूप उसे आत्महत्या करने को विवश कर दिया। आदिवासी हित की बात करने वाली इस हमारी बहन-बेटियां सुरक्षित नही हैं। उरांव ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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