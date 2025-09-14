कम्युनिस्ट पिता के बेटे को RSS किसने ज्वाइन कराई? सांसद निशिकांत दुबे ने सुनाई पूरी कहानी

झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के पिता कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े थे। जबकि बेटे निशिकांत दुबे ने आरएसएस ज्वाइन किया। सांसद ने अपने इस कदम के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे अपने मुखर बयानों के लिए जाने जाते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि उनके पिता कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। फिर उनके बेटे ने RSS, ABVP और फिर BJP कैसे ज्वाइन की? आखिर वो कौन लोग और क्या परिस्थितियां थीं, जिसके चलते निशिकांत दुबे ने पिता की तरह कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन करने के बजाय भाजपा और संघ ज्वाइन किया।

कम्युनिस्ट और संघ दोनों विचारधारा से रहा संबंध इस बात का जिक्र निशिकांत दुबे ने खुद किया। भाजपा सांसद ने इंडिया टुडे पर इंटरव्यू के दौरान बताया कि उनके पिता लेफ्ट विचारधारा के थे, लेकिन मामा का परिवार पूरी तरह से RSS का परिवार था। निशिकांत दुबे ने कहा- घर में कभी भी विचारधारा को लेकर चर्चा नहीं होती थी। उन्होंने पिता के कम्युनिस्ट विचारधारा के होने की वजह भी बताई।

पिता के लेफ्ट में होने की क्या वजह समझाई? पिता के लेफ्ट में होने का जो रीज़न मुझे समझ आता है, वो ये है कि मैं भागलपुर के जिस इलाके से आता हूं, वो पूरी तरह से कम्युनिस्ट का इलाका है। 1952 से लेकर 2010 तक कुछ समय को छोड़कर वहां से लगातार कम्युनिस्ट के विधायक रहे हैं। भाजपा सांसद ने दावा करते हुए कहा- वहां कम्युनिस्टों का इतना आतंक था कि जिस जमीन को चाहते थे, वहां लाल झंडा गाड़ देते थे और जमीन उनकी हो जाती थी।

हमारे पास जमीन ठीक ठाक थी। इसलिए परिवार ने डिसाइड किया होगा कि कम्युनिस्ट ही बन जाओ। निशिकांत दुबे ने मुस्कुराते हुए कहा- कम्युनिस्ट पार्टी में रहोगे तो जमीन बची रहेगी। मैं शुरू से ही संघ से जुड़ा रहा। मेरे पिता ने मुझे कभी नहीं रोका। सांसद ने बताया कि घर में कभी भी विचारधारा को लेकर डिबेट भी नहीं होती थी।

RSS और BJP ज्वाइन करने की क्या वजह? भागलपुर मेरा पैत्रक घर है। जन्म मेरा देवघर में हुआ। वहां मेरे दो मामा प्रोफेशर हैं। वो लोग आपातकाल के दौरान जेल भी गए। वहीं मेरी पढ़ाई-लिखाई हुई। मेरे दिमाग में था कि कांग्रेस के खिलाफ कुछ करना है। इसके अलावा मामा का परिवार संघ से जुड़ा था। इस लिहाज से भी आरएसएस में जाना। शाखा में जाना होता रहता था। स्वदेशी जागरण मूवमेंट में चले जाना। उन चीजों ने मुझे राजनीति के लिए प्रेरित किया। आज भाजपा ने ही मुझे यहां तक पहुंचाया और सांसद बनाया।