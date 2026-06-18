कौन हैं निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी, कांग्रेस को झटका देकर जिन्होंने झारखंड में जीत ली राज्यसभा सीट
चुनाव अधिकारी ने बताया कि चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी नाथवानी को 28 वोट मिले, जिसके बाद उन्हें विजेता घोषित किया गया। कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा को 20 वोट ही मिले। मतगणना के दौरान भाजपा के दो और कांग्रेस का एक वोट अमान्य पाया गया।
झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए हुए चुनाव के परिणाम गुरुवार शाम को घोषित कर दिए गए। इन चुनावों में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के उम्मीदवार बैजनाथ राम और एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी ने जीत दर्ज की। जबकि कांग्रेस के प्रणव झा को हार का सामना करना पड़ा। इन चुनावों में बैजनाथ राम को 30, परिमल नाथवानी को 28 और प्रणव झा को 20 वोट मिले जबकि तीन वोट रद्द कर दिए गए।
दो सीटों पर तीन उम्मीदवारों के होने से मुकाबला काफी रोमांचक हो गया था। इस दौरान एक सीट पर तो झामुमो उम्मीदवार की जीत तय थी, लेकिन दूसरी सीट पर पेंच फंस गया था, और इसी सीट पर तय वोटों से तीन अतिरिक्त वोट पाकर नाथवानी ने जीत दर्ज कर ली। उधर इस हार के लिए झारखंड के कांग्रेस प्रभारी के. राजू ने राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों को जिम्मेदार ठहराया। नाथवानी यूं तो गुजरात से ताल्लुक रखते हैं लेकिन वर्ष 2008 से 2020 के बीच झारखंड से दो बार राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं।
कौन हैं कांग्रेस को झटका देने वाले परिमल नाथवानी?
झारखंड से तीसरी बार राज्य सभा सदस्य चुने गए परिमल नाथवानी पुत्र धीरज लाल नाथवानी देश की सबसे बड़ी निजी कंपनियों में से एक रिलायंस इंडस्ट्रीज में कॉरपोरेट मामलों के निदेशक हैं। उन्होंने अहमदाबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से प्रबंधन में PhD की डिग्री हासिल की हुई है। साथ ही वे करीब 9 साल तक गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। इसके अलावा नाथवानी साल 2019 में गुजरात फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी चुने गए थे।
अहमदाबाद में स्थित दुनिया के सबसे बड़े 'नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम' के निर्माण में भी परिमल नाथवानी का बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने आईसीसी के चेयरमैन जय शाह के साथ मिलकर इस स्टेडियम को आधुनिक रूप देने में महती भूमिका निभाई है। नाथवानी 'एकमेव... धीरूभाई अंबानी' नाम से एक किताब भी लिख चुके हैं, जो कि गुजराती और हिंदी में उपलब्ध है, जबकि इसका अंग्रेजी संस्करण 'वन एंड ओनली... धीरूभाई अंबानी' शीर्षक से उपलब्ध है।
तीन बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत चुके चुनाव
उद्योग जगत में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद जब उनका मन राजनीतिक पारी खेलने का हुआ तो वह गुजरात से सीधे झारखंड आ गए। मार्च 2008 में उन्होंने पहली बार यहां से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज की। इसके बाद साल 2014 में भी उन्होंने यहां से राज्यसभा चुनाव जीता। परिमल नाथवानी ने साल 2020 में तीसरी बार राज्यसभा का चुनाव लड़ा, और इस बार अपनी कर्मभूमि के रूप में झारखंड की बजाय आंध्र प्रदेश को चुना।
इस चुनाव में मंडरा रहा था नामांकन खारिज होने का खतरा
इस राज्यसभा चुनाव में एक समय पर परिमल नाथवानी का नामांकन पत्र खारिज होने का खतरा मंडराने लगा था, दरअसल स्क्रूटनी प्रक्रिया के दौरान दस्तावेजों में उनके नाम को लेकर तकनीकी विसंगति सामने आई थी। जिसके बाद इस अंतर को गंभीर मानते हुए निर्वाचन पदाधिकारी ने कई बिंदुओं पर आपत्तियां दर्ज की थीं और उनके नामांकन को होल्ड पर रख दिया था। हालांकि मामले की जांच और सुनवाई के बाद निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी आपत्तियों को खारिज करते हुए नाथवानी के नामांकन पत्र को मंजूरी दे दी थी।
यह था सीटों का पूरा गणित, जीत के लिए चाहिए थे 28 वोट
झारखंड में दो सीटों पर हुए राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए किसी उम्मीदवार को कम से कम 28 वोट हासिल करने थे। झारखंड विधानसभा में INDIA ब्लॉक के पास कुल 56 सदस्य (JMM के 34, कांग्रेस के 16, RJD के 4 और CPI (ML) लिबरेशन के 2) थे, जबकि BJP के नेतृत्व वाली NDA के पास 24 विधायक (BJP के 21 और LJP (राम विलास), AJSU व JDU का 1 विधायक) थे। ऐसे में JMM के बैद्यनाथ राम की जीत आसान मानी जा रही थी, जबकि दूसरी सीट पर अन्य दोनों उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला होना तय था। इसी कड़े मुकाबले में नाथवानी ने NDA के 24 वोटों के अलावा चार अतिरिक्त वोट हासिल कर जीत दर्ज कर ली। उधर इस हार के लिए झारखंड के कांग्रेस प्रभारी के. राजू ने राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों को जिम्मेदार ठहराया।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।