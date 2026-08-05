दो बार MA किया, दो बार चुनाव लड़ा; कौन हैं देवेंद्र नाथ महतो, जो बने झारखंड में जारी आंदोलन का प्रमुख चेहरा
राज्य सरकार की तरफ से दो अधिकारी सरकार का प्रस्ताव लेकर बुधवार को आंदोलनकारी छात्रों के बीच पहुंचे और उन्हें बताया कि सरकार ने 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए बुलाया है। जिसके बाद प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ कोई भी बातचीत सिर्फ छात्रों के बीच ही होगी।
ेझारखंड में अलग-अलग भर्ती परीक्षाओं में हुई कथित गड़बड़ी के विरोध में राजधानी रांची में बीते 12 दिनों से आंदोलन जारी है और छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो इस आंदोलन के प्रमुख चेहरे के रूप में उभरे हैं। इस आंदोलन के समर्थन में वे 2 अगस्त से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर भी बैठ गए हैं। महतो के साथ, JPSC-JSSC रिफॉर्म्स मंच के बैनर तले पांच अन्य लोग भी मंगलवार को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए।
कौन हैं देवेंद्र नाथ महतो?
देवेंद्र नाथ महतो झारखंड की राजधानी रांची के एक छात्र नेता और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने 2020 में रांची के डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय से अपनी उच्च शिक्षा पूरी की। भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के अनुसार, साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने रांची संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। वहीं इसी साल हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में महतो ने सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था।
कहां तक पढ़े हैं देवेंद्र महतो?
35 साल के महतो ने साल 2006 में मैट्रिक, 2008 में इंटर और 2014 में बीए की डिग्री ली। इसके बाद 2017 में हजारीबाग की विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से उन्होंने बैचलर ऑफ एजुकेशन (B.Ed.) किया, 2020 में उन्होंने संस्कृत में MA और फिर 2022 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय से कुर्माली में MA की डिग्री ली।
सोनम वांगचुक ने की महतो से बात
उधर महतो के अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करने के बाद बुधवार को सामाजिक कार्यकर्ता और CPJ आंदोलन के दौरान अनशन करने वाल सोनम वांगचुक ने महतो से बात की और उनसे पानी पीने की अपील की। उन्होंने कहा कि खाने के साथ-साथ पानी भी न पीना आत्महत्या के बराबर है। जिसके बाद वांगचुक की अपील मानते हुए महतो ने अपने अनशन के चौथे दिन पानी पिया। हालांकि उनके अनशन को देखते हुए मंगलवार रात से JPSC और JSSC सुधार मंच के बैनर तले पांच अन्य लोगों ने भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी।
सीएम हेमंत सोरेन ने क्या कहा?
उधर देवेंद्र महतो के अनशन और छात्रों के आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि उनकी सरकार पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है और सरकार के दरवाजे बातचीत के लिए हमेशा खुले हैं। बुधवार को उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य केवल जांच करना नहीं है बल्कि युवाओं को मजबूत समाधान देना है। उधर सीएम की इस पहल के बाद राज्य सरकार की तरफ से दो अधिकारी सरकार का प्रस्ताव लेकर बुधवार को आंदोलनकारी छात्रों के बीच पहुंचे और उन्हें बताया कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए बुलाया है। जिसके बाद प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ कोई भी बातचीत सिर्फ छात्रों के बीच ही होगी।
महतो क्यों कर रहे हैं ये आंदोलन
समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में महतो ने बताया था कि यह आंदोलन पिछले महीने 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा (PT) के नतीजे घोषित होने के बाद शुरू हुआ था। उन्होंने बताया, ‘14वीं प्रारंभिक परीक्षा (PT) के नतीजे पिछले महीने की 2 तारीख को घोषित किए गए थे, ठीक एक महीने पहले और यहीं से यह विवाद शुरू हुआ। हमने 5 जुलाई को यह आंदोलन शुरू किया, 7 जुलाई को राज्यपाल से मुलाकात की और 8 जुलाई को पुतला दहन करके विरोध प्रदर्शन किया। हमने 20 जुलाई को मुख्यमंत्री से मुलाकात की और सबूत सौंपे, जिसके बाद आधिकारिक कार्रवाई शुरू हुई।’ उन्होंने आरोप लगाया कि हफ्तो के विरोध-प्रदर्शन के बावजूद झारखंड सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) छात्रों की चिंताओं का ठीक से समाधान करने में नाकाम रहे हैं। साथ ही कहा कि राज्य सरकार ने सीआईडी को जांच सौंपकर मामले को 'रफा-दफा' करने की कोशिश की है।
क्या है आंदोलनकारी छात्रों की मांगें?
25 जुलाई से शुरू हुए इस आंदोलन में दोनों समूह 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) परीक्षा रद्द करने तथा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) में सुधार की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा प्रदर्शनकारी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) या राज्य से बाहर के उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के एक स्वतंत्र पैनल से जांच कराने की भी मांग कर रहे हैं।
अबतक सरकार ने की क्या कार्रवाई?
झारखंड पुलिस के CID (अपराध जांच विभाग) ने कथित अनियमितताओं के सिलसिले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में 28 जुलाई से अब तक जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल. खियांग्ते से चार बार पूछताछ की है। इसके अलावा, जांच के तहत राज्य में रांची, पलामू, हजारीबाग, बोकारो और धनबाद में 18 स्थानों पर छापेमारी की है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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