कौन हैं बैद्यनाथ राम? शिबू सोरेन की खाली सीट से राज्यसभा पहुंचे JMM के दलित चेहरे की कहानी
Who is Baidyanath Ram: झारखंड राज्यसभा चुनाव में JMM के बैद्यनाथ राम 30 वोट पाकर विजयी हुए हैं। शिबू सोरेन के निधन से खाली हुई सीट पर पहुंचे बैद्यनाथ राम पार्टी के वरिष्ठ दलित नेता और पूर्व मंत्री हैं। अब वे राज्यसभा में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे।
Who is Baidyanath Ram: झारखंड की दो राज्यसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के वरिष्ठ नेता बैद्यनाथ राम ने जीत दर्ज कर ली है। उन्होंने 30 वोट हासिल कर राज्यसभा का चुनाव जीता, जबकि दूसरी सीट पर भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी विजयी रहे। कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा को हार का सामना करना पड़ा है। बैद्यनाथ राम की जीत इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि उन्हें उस सीट के लिए उम्मीदवार बनाया गया था, जो झामुमो के संस्थापक और पूर्व राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के निधन के बाद खाली हुई थी।
झारखंड सरकार में रह चुके हैं मंत्री
बच्चों को पढ़ाने वाले बैद्यनाथ राम झारखंड की राजनीति का एक जाना-पहचाना नाम हैं। वह मौजूदा समय में लातेहार से विधायक हैं। राम पहले झारखंड सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। लंबे समय से झामुमो से जुड़े राम संगठन और सरकार दोनों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा चुके हैं। पार्टी के जमीनी नेताओं में उनकी पहचान एक शांत लेकिन प्रभावी संगठनकर्ता के रूप में रही है।
दलित समुदाय की जानी-पहचानी शख्शियत
वे पलामू क्षेत्र से आते हैं और अनुसूचित जाति समुदाय के प्रमुख नेताओं में गिने जाते हैं। उन्होंने विभिन्न सामाजिक और जनकल्याण से जुड़े मुद्दों पर काम किया है। पलामू और आसपास के इलाकों में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। यही वजह है कि झामुमो ने राज्यसभा चुनाव के लिए उन्हें अपना उम्मीदवार बनाकर दलित समाज को भी एक मजबूत राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की।
JMM ने राम के सहारे राजनीति-समाज दोनों को साधा
बैद्यनाथ राम की राज्यसभा में एंट्री को झामुमो के लिए राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तरफ वे शिबू सोरेन की खाली हुई सीट पर पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे, वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में झारखंड के दलित और ग्रामीण इलाकों से जुड़े मुद्दों को उठाने की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर होगी।
झामुमो नेतृत्व को उम्मीद है कि बैद्यनाथ राम संसद के उच्च सदन में राज्य के सामाजिक न्याय, आदिवासी-दलित हितों और क्षेत्रीय विकास से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाएंगे। उनकी जीत के साथ झारखंड की राजनीति में एक और अनुभवी क्षेत्रीय नेता की राज्यसभा में एंट्री हो गई है।
वैधनाथ राम की जीत पहले से तय मानी जा रही थी
राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा था कि बैद्यनाथ राम पार्टी के अनुभवी और समर्पित नेता हैं। 8 जून को उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया था। उस समय भी उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही थी क्योंकि झामुमो के पास विधानसभा में सबसे ज्यादा 34 विधायक हैं।
हालांकि इस चुनाव की सबसे बड़ी चर्चा दूसरी सीट को लेकर रही। विधानसभा में बहुमत होने के बावजूद INDIA गठबंधन कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा को नहीं जिता सका और क्रॉस वोटिंग के कारण भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी जीत गए। लेकिन बैद्यनाथ राम के पक्ष में गठबंधन का समर्थन मजबूती से बना रहा और उन्होंने आसानी से आवश्यक मत हासिल कर लिए।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
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