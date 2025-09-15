When Sonia Gandhi told Nishikant Dubey - a man like you should return to the House जब बीमार सोनिया गांधी ने निशिकांत दुबे का हाथ पकड़ा और कहा- तुम्हारे जैसे आदमी को..., Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindi Newsझारखंड न्यूज़When Sonia Gandhi told Nishikant Dubey - a man like you should return to the House

एक बार सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं थी। वह बीमार हालत में सदन से बाहर आईं और मेरा हाथ पकड़कर खड़ी हो गईं। इसके बाद सांसद निशिकांत दुबे ने अपने और सोनिया गांधी के बीच हुई बातचीत की पूरी कहानी बताई।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, गोड्डाMon, 15 Sep 2025 02:50 PM
झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे उन नेताओं में हैं, जो गांधी परिवार के राजनीतिक कार्यकाल के दौरान के कामकाजों पर तथ्य के साथ सवाल उठाते हैं। निशिकांत दुबे ने सवाल-जवाब के इतर सोनिया गांधी के साथ का एक किस्सा सुनाया। एक बार सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं थी। वह बीमार हालत में सदन से बाहर आईं और मेरा हाथ पकड़कर खड़ी हो गईं। इसके बाद सांसद निशिकांत दुबे ने अपने और सोनिया गांधी के बीच हुई बातचीत की पूरी कहानी बताई।

जब सोनिया गांधी ने पकड़ा निशिकांत दुबे का हाथ

निशिकांत दुबे ने इंडिया टुडे से बातचीत के दौरान बताया कि पार्लियामेंट का आखिरी दिन था और सोनिया जी की तबियत खराब हो गई थी। ये 2024 लोकसभा चुनाव के समय की बात थी। मैं चुनाव की तैयारियों में जाने के लिए सदन के बाहर खड़ा होकर अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहा था। तभी सोनिया जी को एक आदमी पकड़ते हुए आया और सोनिया जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया।

तुम्हारे जैसे आदमी को…

मैंने सोनिया जी से पूछा, आपकी तबीयत कैसी है? उन्होंने कहा, निशिकांत मेरी तबियत ठीक है। ये मेरा आखिरी है और मैं अब दूसरे हाउस में जा रहीं हूं। इसके बाद उन्होंने कहा, तुम्हारे जैसे आदमी को हाउस में लौटकर आना चाहिए। निशिकांत दुबे ने बातचीत के दौरान बताया कि उस दौरान सोनिया जी का जो आचार-व्यवहार था, वह एक मां की तरह का था।

निशिकांत दुबे के गांधी परिवार से सवाल

उनको लगता था कि मेरे बेटे की उम्र का आदमी है और ठीक-ठाक मेहनत करता है, ठीक है हमको गाली देता है। एक मुद्दे पर गाली देता है। व्यक्तिगत चीजों पर गाली नहीं देता है। दरअसल निशिकांत दुबे अक्सर अपने एक्स हैंडल पर नेहरू और इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान के कामकाज पर सवाल उठाते रहते हैं। इस बात को उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान भी स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि मैं उनके राजनीतिक कार्यकाल से जुड़े कामकाज पर सवाल करता आया हूं और करता रहूंगा, ताकि जनता को इसके बारे में बता सकूं।