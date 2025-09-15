जब बीमार सोनिया गांधी ने निशिकांत दुबे का हाथ पकड़ा और कहा- तुम्हारे जैसे आदमी को...

एक बार सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं थी। वह बीमार हालत में सदन से बाहर आईं और मेरा हाथ पकड़कर खड़ी हो गईं। इसके बाद सांसद निशिकांत दुबे ने अपने और सोनिया गांधी के बीच हुई बातचीत की पूरी कहानी बताई।

झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे उन नेताओं में हैं, जो गांधी परिवार के राजनीतिक कार्यकाल के दौरान के कामकाजों पर तथ्य के साथ सवाल उठाते हैं। निशिकांत दुबे ने सवाल-जवाब के इतर सोनिया गांधी के साथ का एक किस्सा सुनाया। एक बार सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं थी। वह बीमार हालत में सदन से बाहर आईं और मेरा हाथ पकड़कर खड़ी हो गईं। इसके बाद सांसद निशिकांत दुबे ने अपने और सोनिया गांधी के बीच हुई बातचीत की पूरी कहानी बताई।

जब सोनिया गांधी ने पकड़ा निशिकांत दुबे का हाथ निशिकांत दुबे ने इंडिया टुडे से बातचीत के दौरान बताया कि पार्लियामेंट का आखिरी दिन था और सोनिया जी की तबियत खराब हो गई थी। ये 2024 लोकसभा चुनाव के समय की बात थी। मैं चुनाव की तैयारियों में जाने के लिए सदन के बाहर खड़ा होकर अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहा था। तभी सोनिया जी को एक आदमी पकड़ते हुए आया और सोनिया जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया।

तुम्हारे जैसे आदमी को… मैंने सोनिया जी से पूछा, आपकी तबीयत कैसी है? उन्होंने कहा, निशिकांत मेरी तबियत ठीक है। ये मेरा आखिरी है और मैं अब दूसरे हाउस में जा रहीं हूं। इसके बाद उन्होंने कहा, तुम्हारे जैसे आदमी को हाउस में लौटकर आना चाहिए। निशिकांत दुबे ने बातचीत के दौरान बताया कि उस दौरान सोनिया जी का जो आचार-व्यवहार था, वह एक मां की तरह का था।