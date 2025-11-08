Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़when maiyan samman yojana money of november will come in baneficiary account
कब आएगा मंईयां सम्मान योजना का पैसा, झारखंड में लाभुकों के लिए खुशखबरी

कब आएगा मंईयां सम्मान योजना का पैसा, झारखंड में लाभुकों के लिए खुशखबरी

संक्षेप: झारखंड की महिलाओं क मिलने वाली नवंबर महीने की मंईयां सम्मान योजना की राशि जल्द ही उनके खातों में भेजी जाएगी। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

Sat, 8 Nov 2025 07:54 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

झारखंड में मंईयां सम्मान योजना के लाभुकों के लिए खुशखबरी सामने आई है। नवंबर महीने की राशि जल्द ही लाभुकों के खातों में भेजी जाएगी। इसके लिए अलग-अलग जिलों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले में झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लाभुकों के खाते में जल्द ही नवंबर माह की राशि भेजी जाएगी। इसकी कागजी प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। और उम्मीद है कि अगले तीन दिनों में सभी लाभुकों के खाते में राशि भेज दी जाएगी। इस योजना के तहत 2500 हर माह हर लाभुक के खाते में भेजे जाते हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले में इस योजना के करीब 2,80,000 लाभुक हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सामाजिक सुरक्षा की सहायक निदेशक नेहा संजना खलखो ने बताया कि राशि भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। इसलिए खाते में राशि जाने में अधिक वक्त नहीं लगेगा। उल्लेखनीय है कि इस योजना के जिले में तीन लाख सात हजार आवेदक थे। हालांकि विभिन्न कारणों से स्वीकृत आवेदकों की संख्या दो लाख 80 से 85 हजार ही है। वैसे 11 नवंबर को घाटशिला विधान सभा उप चुनाव के तहत मतदान है।

तकनीकी कारणों से भी बहुत से लाभुकों के खाते में गड़बड़ी होने की वजह से उनका भुगतान नहीं हो पाता है। हर महीने ऐसे हजारों मामले सामने आते हैं। इनमें नन डीबीटी, आधार मिसमैच जैसी समस्याएं होती है। दूसरी ओर, सर्वजन पेंशन की राशि भी लाभुकों के खाते में भेज दी गई है। सिर्फ केन्द्रीय पेंशन योजना मद में कोई आवंटन नहीं होने से भुगतान लंबित हो गया है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।