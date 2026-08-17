सिर्फ एक घंटा 40 मिनट लगते हैं...; राहुल गांधी के CM हेमंत सोरेन को लिखे पत्र पर क्या बोली भाजपा?
मरांडी ने कहा, 'जब बच्चों ने कहा कि विधानसभा का घेराव करेंगे, तब इन्होंने एक कमेटी बनाकर वार्ता शुरू की। और इसके बाद 10 तारीख को हुई घटना हम सबको पता है, लेकिन इसके बाद भी बच्चों का धरना यथावत जारी रहा, भूख हड़ताल भी यथावत जारी रही, तब 5 दिनों तक सरकार ने कुछ भी नहीं किया।
झारखंड में जारी छात्र आंदोलन के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है और उनसे प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों से मिलने और उचित कदम उठाने को कहा है। उधर उनके इस पत्र को झारखंड भाजपा ने छात्रों को ठगने का एक तरीका मात्र बताया है। पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि गांधी चाहते तो छात्रों से मिलने जा सकते थे या सीधे सीएम से फोन पर यह बात कह सकते थे, लेकिन उन्होंने पत्र लिखकर टहलाने का रास्ता चुना।
उधर झारखंड भाजपा ने भी सोशल मीडिया के जरिए इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा और लिखा, 'राहुल गांधी जी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर आंदोलनरत छात्रों से मिलने की सलाह दी है। सवाल सीधा है, जब दिल्ली से रांची के लिए कई सीधी उड़ानें उपलब्ध हैं, तो राहुल गांधी खुद छात्रों के बीच क्यों नहीं आते? और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छात्रों से सीधा संवाद करने से कब तक बचेंगे? झारखंड के युवाओं को पत्राचार, कमेटी और राजनीतिक बयान नहीं—निष्पक्ष जांच, ठोस कार्रवाई और न्याय चाहिए। हेमंत जी, छात्रों से मिलिए। राहुल जी, सिर्फ़ पत्र नहीं आप भी रांची आइए।'
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहुल गांधी के लिखे पत्र को लेकर पीटीआई से बात करते हुए राज्य में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा, 'देखिए राहुल गांधी की जो मांगें हैं, मुझे लगता है कि वो केवल बच्चों को ठगने (गुमराह) के लिए हैं। मैं मोबाइल के जरिए सोशल मीडिया पर धरना स्थल पर बैठी एक बच्ची का इंटरव्यू देख रहा था, जो कि कह रही थी कि राहुल गांधी जब प्रयाग जा सकते हैं, जंतर-मंतर जा सकते हैं, तो हवाई जहाज से दिल्ली से रांची आने में एक घंटा चालीस मिनट लगता है, तो वे यहां आकर विरोध कर रहे युवाओं से आधा घंटा मिल सकते थे, और फिर वापस जा सकते थे। लेकिन उनके पास यहां आने का फुरसत नहीं है, इसके बजाय वे पत्र लिख रहे हैं।'
आगे मरांडी ने कहा, 'राहुल गांधी टेलीफोन के जरिए भी मुख्यमंत्री सोरेन को बोल सकते थे कि आप उनकी बातों को मान लीजिए, क्योंकि वहां (नई दिल्ली) से वो क्या जान रहे हैं। वो अगर यहां आकर बच्चों से मिलते, बच्चों के दर्द को समझते, कौन-कौन से एग्जाम में, कैसे-कैसे गड़बड़ हुआ, यह सब जानते तो उन्हें पता चलता, लेकिन उन्होंने यह सब तो कुछ किया नहीं, ऐसे ही खाली एक चिट्ठी लिख दिया।'
इसके बाद अपनी बात के अंत में मरांडी ने कहा, 'जब बच्चों ने कहा कि विधानसभा का घेराव करेंगे, तब इन्होंने एक कमेटी बनाकर वार्ता शुरू की। और इसके बाद 10 तारीख को हुई घटना हम सबको पता है, लेकिन इसके बाद भी बच्चों का धरना यथावत जारी रहा, भूख हड़ताल भी यथावत जारी रही, तब 5 दिनों तक सरकार ने कुछ भी नहीं किया, और जब 15 तारीख को बच्चों ने यह घोषणा की कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे तो 16 तारीख से मुख्यमंत्री और सरकार सक्रिय हुए हैं कि हम वार्ता करेंगे, इससे तो ऐसा लगता है कि सरकार सबको टहला रही है।'
इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन के सिलसिले में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर आग्रह किया कि वह प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करें और उनके मुद्दे के समाधान के लिए उचित कदम उठाएं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि झारखंड में छात्रों का प्रदर्शन शांतिपूर्ण है और उनकी मांगें जायज हैं। उन्होंने यह पत्र 14 अगस्त को लिखा था, जिसे कांग्रेस ने सोमवार को जारी किया। कांग्रेस राज्य में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल है।
सोरेन को लिखे पत्र में गांधी ने कहा कि देश के युवा उसका भविष्य हैं और 'संकट की इस घड़ी में हमें उनके साथ एकजुटता और समर्थन जताना चाहिए।' उन्होंने कहा, 'कांग्रेस पार्टी का मानना है कि संविधान में निहित शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार हमारे लोकतंत्र के केंद्रीय स्तंभों में से एक है। इसलिए, हमने पिछले कुछ महीनों में पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों को अपना पूरा समर्थन दिया है।'
गांधी ने कहा कि कांग्रेस का यह भी मानना है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर आरएसएस और भाजपा का कब्जा हो गया है तथा इसे छात्रों के शोषण और दमन के औजार में बदल दिया गया है। बता दें कि कांग्रेस राज्य में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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