अगले 100 दिन क्या करेंगी रांची की मेयर, पुराने घरों को लेकर भी बड़ा ऐलान
रांची नगर निगम चुनावों में जीत दर्ज करने वाली रोशनी खलखो ने अपने 100 दिन का रोडमैप बता दिया है। इस दौरान वो अगले 100 दिन रांची में अपनी प्राथमिकताओं को गिनाया है।
रांची नगर निगम की नवनिर्वाचित मेयर रोशनी खलखो ने शनिवार को अपनी प्राथमिकताएं गिनाईं। उन्होंने कहा कि वह विकास के लिए आई हैं। रांची को सच मायने में राजधानी के अनुरूप बनाने के लिए काम करेंगी। हिन्दुस्तान से बातचीत में उन्होंने कहा कि राजधानी रांची की सबसे बड़ी समस्याएं जलजमाव, ट्रैफिक और पेयजलापूर्ति हैं, जिनके समाधान के लिए उनके पास स्पष्ट रोडमैप तैयार है। पद्भार संभालते ही उनके पहले 100 दिन जनता को समर्पित होंगे। इन 100 दिनों में होल्डिंग टैक्स और पानी के बिल जनता पर बोझ नहीं बनें, पुराने भवनों के नियमितीकरण के लिए सरल नियम बनाने के साथ राजधानी को ग्रीन सिटी के रूप में विकसित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य स्वच्छता और विकास के मामले में रांची को इंदौर से भी बेहतर बनाने का है।
पेयजल, बारिश में सीवरेज-ड्रेनेज और सालोंभर सफाई की समस्या से कैसे निपटेंगी?
गर्मियों में पेयजल संकट, बारिश के दौरान सीवरेज व ड्रेनेज की समस्या और सालोंभर सफाई व्यवस्था में सुधार को प्राथमिकता दी जाएगी। बेहतर सीवरेज-ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए रोडमैप तैयार हैं। मेरा लक्ष्य है कि स्वच्छता और व्यवस्थापन के मामले में रांची को इंदौर से भी बेहतर बनाया जाए।
शहर के विकास में 100 दिनों की कार्ययोजना क्या होगी? पार्षदों और अधिकारियों से समन्वय कैसे स्थापित होगा?
रांची हमारी जन्मस्थली है और हमारी कर्मभूमि भी है। हम रांची को सचमुच राजधानी जैसा बनाएंगे। रांची को सजाने-संवारने का काम करेंगे। पहले 100 दिन जनता के नाम होंगे। हम लोगों तक पहुंचकर उनकी समस्याओं को जानेंगे और उन्हें दूर करने के लिए कार्य करेंगे। रोशनी ने हमेशा विकास कार्य को प्राथमिकता दी है। सभी को समेटकर कैसे विकास कार्य करना है, यह हमें पता है।
विकास योजनाओं के संचालन और फंड के लिए सरकार से कैसे सामंजस्य बैठाएंगी?
विकास के उद्देश्य से आयी हूं और यही पहली प्राथमिकता है। विकास योजनाओं के संचालन और आवश्यक फंड के लिए सरकार से हर स्तर पर समन्वय स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो संवाद और सहयोग के माध्यम से काम करेंगी, आवश्यक हुआ तो झुककर भी जनता के हित में पहल करेंगी। यदि शहर के विकास कार्यों के लिए आंदोलन की जरूरत पड़ी तो उससे भी पीछे नहीं हटेंगी। किसी भी परिस्थिति में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी और रांची के हित में हरसंभव कदम उठाया जाएगा।
नगर निगम को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने का क्या रोडमैप होगा? सीमित बजट में कैसे समस्याएं सुलझाएंगी?
नगर निगम को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना प्राथमिकताओं में शामिल है, ताकि निगम अपने स्तर पर विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा कर सके। राजस्व स्रोतों को सुदृढ़ करने और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन पर विशेष ध्यान रहेगा। सीमित बजट में प्राथमिकता तयकर चरणबद्ध तरीके से समस्याओं का समाधान किया जाएगा। निगम को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार का सहयोग आवश्यक होगा और इसके लिए समन्वय स्थापित करूंगी।
झारखंड चैंबर ने जी प्लस टू भवनों की सघन जांच के निर्देश को अनुचित बताया, उसपर आपका क्या कहना है?
इस मुद्दे पर व्यावहारिक समाधान निकाला जाएगा। सभी पुराने भवनों को नियमित (रेगुलराइज) करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। बिना नक्शा के बने घरों को नियमित करने के लिए नियमों को सरल और व्यवहारिक बनाया जाएगा, ताकि आम लोगों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।
