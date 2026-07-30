गिरफ्तारी से पहले क्या प्लान कर रहा था 2 करोड़ का इनामी नक्सली मिसिर बेसरा, झारखंड पुलिस का बड़ा खुलासा
भाकपा माओवादी संगठन का पोलित ब्यूरो सदस्य 2.20 करोड़ का इनामी मिसिर बेसरा पारसनाथ इलाके में संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की फिराक में था।
भाकपा माओवादी संगठन का पोलित ब्यूरो सदस्य 2.20 करोड़ का इनामी मिसिर बेसरा पारसनाथ इलाके में संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की फिराक में था। इस काम में उसका सहयोगी 15 लाख का इनामी मेहनत उर्फ मोछू उर्फ विभीषण और एरिया कमेटी मेंबर गौरव उर्फ बिरेंद्र हांसदा उर्फ सौरम भी साथ था। यह बात मिसिर ने बुधवार को हुई पूछताछ में स्वीकार किया।
हर दिन बदल रहा था लोकेशन
धनबाद के बरवाअड्डा के जंगली इलाके से मंगलवार रात गिरफ्तारी के बाद बुधवार को बेसरा ने पुलिस को बताया कि वह धनबाद और गिरिडीह के पारसनाथ इलाके में मई के आखिरी हफ्ते से रह रहा था। इस दौरान हर दिन वह अपना लोकेशन बदल लेता था।
डीजीपी ने कहा, जेल में भी होगी मॉनिटरिंग
डीजीपी तदाशा मिश्रा ने बुधवार को प्रेसवार्ता में कहा, गिरफ्तार हार्डकोर माओवादियों की मॉनिटरिंग जेल में भी की जाएगी। बताया कि बेसरा की गिरफ्तारी के साथ ही राज्य लगभग नक्सलमुक्त हो चुका है। हालांकि अभी कुछ काम बाकी है।
प्रेसवार्ता में तीनों हार्डकोर माओवादियों के साथ उनके दो सहयोगी मंगल मुर्मू और दिनेश राय को भी पेश किया। सभी पर बरवाड्डा थाने में भी केस दर्ज किया जाएगा। इधर, झारखंड सेक्टर के सीआरपीएफ आईजी साकेत कुमार सिंह ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व की गिरफ्तारी के बाद राज्य से माओवादी का लगभग सफाया हो चुका है। 172 नक्सली वारदातों को अंजाम देने के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए ज्वाइंट टीम लगी हुई थी। सूचना मिलने के बाद बिना एक भी गोली चलाए इतने बड़े कमांडर को पकड़ा गया।
- जिस वाहन से गिरफ्तारी हुई उसमें से तीन एके-47 राइफल, आठ मैग्जीन और 288 गोलियां भी मिलीं
- प्रेसवार्ता में तीनों हार्डकोर माओवादी के साथ उनके दो सहयोगी मंगल व दिनेश को भी पेश किया गया
- मिसिर बेसरा पर झारखंड में एक करोड़ और ओडिशा में एक करोड़ 20 लाख का इनाम रखा गया था
- धनबाद जिले के बरवड्डा क्षेत्र के जंगली इलाके से मंगलवार की देर रात की गई सभी की गिरफ्तारी
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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