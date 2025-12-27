Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़what is the perpose of pesa act in jharkhand cm hemant soren told
पेसा कानून से झारखंड में किसे होगा फायदा, CM हेमंत सोरेन ने बताया

संक्षेप:

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पेसा कानून लागू होने से जनजातीय क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था मजबूत होगी। इसके अलावा पंचायतों को उनका हक मिलेगा।

Dec 27, 2025 08:30 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पेसा कानून लागू होने से जनजातीय क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था मजबूत होगी। इसके अलावा पंचायतों को उनका हक मिलेगा। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को उक्त बातें आदिवासी संगठनों से मुलाकात के दौरान कही। पेसा नियमावली कैबिनेट से पारित किए जाने के बाद केंद्रीय सरना समिति, राजी पड़हा सरना प्रार्थना सभा और आदिवासी बालक-बालिका छात्रावास रांची के प्रतिनिधिमंडल ढोल-नगाड़ों के साथ सीएम का आभार जताने उनके आवासीय कार्यालय में पहुंचा था।

मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सबको यह मालूम है कि झारखंड के आदिवासी-मूलवासी, यहां की जल, जंगल, जमीन और सभ्यता-संस्कृति को संरक्षित करने को लेकर हमारे पूर्वजों ने कितना संघर्ष किया है। समय-समय पर इस राज्य में कई नियम और कायदे-कानून बने। कुछ यहां के आदिवासी और मूलवासियों के हक में रहे तो कई चीजें विरोध में भी रहीं, परंतु जो कायदे-कानून विरोध में रहे उसे ठीक करने के लिए भी पुरजोर संघर्ष हमारे पूर्वजों ने किया। सीएम ने कहा कि झारखंड की सभ्यता-संस्कृति के साथ- साथ जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिए हमारे कई वीर सपूतों ने अपना बलिदान दिया। हमारे अग्रणी नेताओं की लंबी लड़ाई के बाद वर्ष 2000 में झारखंड राज्य बना। राज्य गठन के बाद झारखंड ने अब तक कई उतार-चढ़ाव देखे। यहां के आदिवासी एवं मूलवासियों के हक-अधिकार पर सेंधमारी की गई।

जनजातीय सम्मान की संरक्षा हमारी प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में पंचायत मजबूत हों, इसके लिए सरकार कृत संकल्पित है। जनजातीय स्वशासन, सम्मान और सांस्कृतिक धरोहर की संरक्षा की दिशा में पेसा नियमावली को सरकार ने मंजूरी दी है। राज्य में पेसा कानून के लागू होने से जनजातीय क्षेत्र की ग्राम सभाओं को निर्णय लेने का अधिकार सहित कई शक्तियां प्राप्त होंगी।

सीएम ने कहा कि यह पेसा कानून आने वाले समय में समाज और राज्य के सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इस अवसर पर मुख्य रूप से केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष अजय तिर्की, सचिव रूपचंद केवट, राजी पड़हा सरना प्रार्थना सभा के महासचिव जलेश्वर उरांव, केंद्रीय कोषाध्यक्ष बिरसा उरांव, केंद्रीय उपाध्यक्ष सोमे उरांव, अध्यक्ष जिला समिति सोमदेव उरांव, संरक्षक सुधु भगत एवं आदिवासी बालक-बालिका छात्रावास रांची के प्रतिनिधि सहित सैकड़ो की संख्या में लोग उपस्थित थे।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News Hemant Soren
