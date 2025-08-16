ऐसे छोड़कर नहीं जाना था रामदास दा..; शिक्षामंत्री के निधन पर क्या बोले सीएम सोरेन समेत अन्य प्रमुख नेता

शिक्षामंत्री ने दिल्ली के अपोलो अस्पताल में ली अंतिम सांस। वह 2 अगस्त को जमशेदपुर स्थित अपने घर पर बाथरूम में गिर गए थे। उन्हें सर और हाथ में गंभीर चोटें आई थीं, जिसके बाद उन्हें एयर एंबुलेंस से दिल्ली ले जाया गया था।

झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का शुक्रवार देर रात दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान 62 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें दो अगस्त को यहां भर्ती कराया गया था। हालांकि कई दिन तक चले इलाज के बाद भी उनकी हालत में कुछ सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद बीते कुछ दिनों से उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया था। इसी दौरान उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके निधन पर राज्य के पक्ष-विपक्ष के तमाम नेताओं ने दुख जताया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरने ने इस मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, ‘ऐसे छोड़ कर नहीं जाना था रामदास दा... अंतिम जोहार दादा...’

उधर सीएम की पत्नी और राज्य की गांडेय सीट से विधायक कल्पना मूर्मू सोरेन ने शिक्षामंत्री को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा ‘झामुमो और झारखण्ड के लिए यह दोहरी क्षति असहनीय है। झारखण्ड राज्य आंदोलनकारी, सरल और सौम्य व्यक्तित्व के धनी, झारखण्डियत के पैरोकार आदरणीय श्री रामदास सोरेन जी का निधन एक अपूरणीय क्षति है। मरांग बुरु दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकसंतप्त परिवारजनों और झामुमो के हम सिपाहियों को दुःख की घड़ी सहन करने की शक्ति दे।’

राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने शोक व्यक्त करते हुए लिखा, ‘झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन की दुखद सूचना से व्यथित हूं। मरांग बुरु दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें, एवं परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति दें। अंतिम जोहार!’

राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उन्हें याद करते हुए लिखा, 'झारखंड के स्कूली शिक्षा व निबंधन मंत्री श्री रामदास सोरेन जी के निधन का दुखद समाचार मिला। बाबा बैद्यनाथ उनकी आत्मा को शांति और उनके परिजनों को यह असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति।'

राज्य के एक अन्य पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने उनके निधन पर दुख जताते हुए लिखा, ‘झारखंड के शिक्षा मंत्री एवं घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन जी का निधन का अत्यंत ही दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दे व शोकाकुल परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ॐ शांति।’

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने दुख जताते हुए लिखा, 'राज्य के लिए यह अत्यंत दुखद समाचार है और शिक्षा जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति। शिक्षा मंत्री श्री रामदास सोरेन जी बड़े ही व्यवहारिक, कोल्हान के सबसे बड़े और आदिवासी समाज के प्रख्यात नेता थे। उनकी कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकेगा। मैं लगातार उनकी स्थिति पर नजर रख रहा था, डॉक्टरों से संपर्क में था, परंतु अंततः हम यह संघर्ष हार गए। मेरे साथी मंत्री एवं झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री रामदास सोरेन जी अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके साथ बिताए गए हर पल सदा स्मरणीय रहेंगे। मैं उनके परिवार के सदस्य जैसा हूं और लगातार परिवार से संपर्क में हूं। वे सरल स्वभाव के, कर्मठ एवं जनसेवा के प्रति पूर्णतः समर्पित नेता थे। इस दुःख की घड़ी में मैं उनके परिवार के साथ खड़ा हूं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और शोक-संतप्त परिवार को संबल दें।'

झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने लिखा, 'झारखंड के स्कूली शिक्षा व निबंधन मंत्री और घाटशिला विधानसभा के विधायक रामदास सोरेन के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। उनके योगदान और जनसेवा को सदैव याद किया जाएगा। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और शोकाकुल परिवार को इस कठिन समय में धैर्य दें।'

