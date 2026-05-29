बंगाल में भारी बारिश और आसमानी बिजली का कहर, 7 की मौत; CM शुभेंदु अधिकारी ने किया मुआवजे का एलान
जगह-जगह पेड़ गिरने और लंबे जाम लगने से लोगों को काफी परेशानी हुई। इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री सुभेंदु अधिकारी ने बारिश के चलते हुए हादसों पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है।
पश्चिम बंगाल में भारी बारिश और आंधी तूफान में अलग-अलग घटनाओं में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आंधी तूफान का असर कोलकाता, हावड़ा, और हुगसी जैसे इलाकों में सबसे ज्यादा देखा गया। जगह-जगह पेड़ गिरने और लंबे जाम लगने से लोगों को काफी परेशानी हुई। इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री सुभेंदु अधिकारी ने बारिश के चलते हुए हादसों पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है।
उधर सड़कों से उखड़े हुए पेड़ों को हटाने और ट्रैफिक व्यवस्था को दोबारा सुचारू करने के लिए प्रशासन युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। विभागीय मंत्री अग्निमित्रा पॉल खुद इस पूरे राहत और बचाव कार्य की निगरानी कर रही हैं ताकि प्रभावित इलाकों में जल्द से जल्द स्थिति को सामान्य किया जा सके।
कोलकाता और आसपास के इलाकों में सुबह से ही उमस के बीच काले बादल छाए हुए थे। दोपहर ढलने के साथ ही आसमान में असामान्य रूप से अंधेरा छा गया और साल्ट लेक, एस्प्लेनेड, दमदम, जादवपुर और बारानगर सहित शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश होने लगी। तेज हवाओं ने एक घंटे से अधिक समय तक महानगर को झकझोर कर रख दिया, जिससे कई सड़कें ब्लॉक हो गईं और यातायात गंभीर रूप से प्रभावित हुआ।
अलीपुर स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, तूफान की तीव्रता दोपहर 2.45 बजे से 2.47 बजे के बीच अपने चरम पर थी, जब अलीपुर में हवा की गति 88 किमी प्रति घंटे को छू गई। दमदम में दोपहर 2.29 बजे से 2.30 बजे के बीच हवा की गति 74 किमी प्रति घंटे तक पहुंच गई।
अगले दो दिन खराब रहेगा मौसम
अधिकारियों ने कहा कि अनुकूल हवा के रुख के कारण अगले दो दिनों में दक्षिण बंगाल में तूफान बढ़ने की संभावना है। इस तूफान ने शहर के कुछ हिस्सों की रफ्तार थाम दी। उखड़े हुए पेड़ों और जलभराव के कारण कई प्रमुख सड़कों पर यातायात काफी धीमा हो गया, जबकि मेट्रो सेवायें अस्थायी रूप से बाधित रहीं। दक्षिण कोलकाता के खुदीराम मेट्रो स्टेशन की छत का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे बारिश का पानी स्टेशन परिसर के भीतर चला गया।
रासबिहारी एवेन्यू, हरीश मुखर्जी रोड, एजेसी बोस रोड, पार्क स्ट्रीट, रिपन स्ट्रीट, टॉलीगंज और नेताजी नगर सहित कई सड़कों पर पेड़ और टूटी हुई शाखाएं गिरी दिखाई दीं। चांदनी चौक और ठनठनिया सहित मध्य और उत्तर कोलकाता के कुछ इलाकों में सड़कें घंटों जलमग्न रहीं। साउथ सिटी मॉल में परिसर के अंदर बारिश का पानी घुसने से कांच के पैनल टूट गए।
ट्रेन-उड़ानों पर भी असर
शहर के एयरपोर्ट पर खराब दृश्यता और तेज हवाओं के कारण उड़ानों का संचालन करीब एक घंटे तक निलंबित रहा। कई मार्गों पर ट्रेन सेवाएं भी बाधित हुईं। बनगांव सेक्शन में मध्यमग्राम स्टेशन के पास पटरियों पर एक पेड़ गिरने से ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुयी। बंदेल-कटवा शाखा पर दोपहर करीब 2.45 बजे कटवा रेल गेट के पास एक पेड़ गिरने से सेवाएं बाधित हो गयीं, जिससे एक अप कटवा लोकल ट्रेन को बंदेल स्टेशन से रवाना होने के कुछ ही समय बाद रुकना पड़ा।
रेलवे कर्मचारियों ने बाद में इस परेशानी को दूर किया और करीब 45 मिनट के बाद सेवाएं फिर से शुरू हो सकीं। हावड़ा, हुगली, पूर्व व पश्चिम मेदिनीपुर, झाड़ग्राम और पूर्व बर्धमान जिलों में भी भारी बारिश और तूफान आया। मौसम कार्यालय ने दक्षिण बंगाल के छह जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें मध्यम बारिश के साथ 60-70 किमी प्रति घंटे की गति से चलने वाली हवाओं और तूफान की चेतावनी दी गई है।
अलीपुर मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक डॉ. हबीबुर रहमान बिस्वास ने कहा कि शनिवार को भी जिलों में आंधी-तूफान जारी रहने की संभावना है, हालांकि कोलकाता में इसका तुलनात्मक रूप से कम असर देखने को मिल सकता है। मौसम कार्यालय ने निवासियों को आंधी-तूफान के दौरान बाहर जाने से बचने की सलाह दी है और मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी है।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें