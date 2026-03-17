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Jharkhand Weather: झारखंड में कहर बनकर टूटा मौसम, कई जिलों में बारिश-ओले; ठनका से 1 की मौत

Mar 17, 2026 09:45 am ISTRatan Gupta हिन्दुस्तान, रांची
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Jharkhand Weather: मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बाद रांची, जमशेदपुर, धनबाद समेत कई जिलों में सोमवार को दोपहर बाद आंधी के साथ बारिश हुई। इससे जान-माल की क्षति भी हुई।लोहरदगा के सेन्हा स्थित झालजमीरा गांव में ठनका से एक की मौत हो गई।

Jharkhand Weather: झारखंड में कहर बनकर टूटा मौसम, कई जिलों में बारिश-ओले; ठनका से 1 की मौत

Jharkhand Weather: मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बाद रांची, जमशेदपुर, धनबाद समेत कई जिलों में सोमवार को दोपहर बाद आंधी के साथ बारिश हुई। इससे जान-माल की क्षति भी हुई।लोहरदगा के सेन्हा स्थित झालजमीरा गांव में ठनका से एक की मौत हो गई। वहीं रांची में एक बार का ओपन रुफ टॉप पर लगा शेड तेज आंधी से गिर पड़ा। कोल्हान के कई जिलों में आंधी से जहां कई घरों के छप्पर उड़ गए, वहीं ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा। इधर, धनबाद में भी बारिश हुई। आंधी चलने से पेड़ की डालियां टूट गईं, जिससे आवागमन बाधित हुआ। कुछ देर के लिए बिजली आपूर्ति भी बाधित रही।

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सबसे अधिक बारिश गिरिडीह में

बारिश और ओलावृष्टि की चपेट में सबसे अधिक पाकुड़ और खूंटी के इलाके रहे। गिरिडीह में सबसे अधिक 56 मिमी बारिश दर्ज की गई। पूर्वी सिंहभूम के धालभूमगढ़ में आंधी व बारिश हुई। सरायकेला में भी जोरदार बारिश हुई। बारिश से अधिकतम पारा पांच डिग्री तक गिर गया। वहीं फसलों-सब्जियों को भी नुकसान पहुंचा। रांची के कडरू में सोमवार शाम सोरोस बार के ओपन रुफ टॉप में लगा शेड बिल्डिंग के नीचे गिरा।

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रांची में पारा 2 डिग्री तक गिरा, कई भागों में ओला गिरे

आंधी और बारिश के साथ झारखंड का मौसम पूरी तरह से बदल गया। इससे रांची का तापमान 2.01 डिग्री गिरा। झारखंड के विभिन्न हिस्सों में सोमवार को आंधी-तूफान के साथ कुछ भागों में ओलावृष्टि भी हुई। कुछ जिलों में खेती-किसानी को नुकसान हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में अगले 24 घंटे के दौरान आंधी-बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वज्रपात की भी चेतावनी है। रांची सहित राज्य के कुछ हिस्सों में मंगलवार को भी तेज हवा के साथ कहीं-कहीं बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है।

60 KM की रफ्तार से चली हवाएं, 10-20 MM बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार की शाम राज्य के गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, रामगढ़, चतरा, कोडरमा, लातेहार, गढ़वा, गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो, देवघर, रांची, दुमका आदि जिलों में 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चली। खूंटी और पाकुड़ में कहीं-कहीं ओलावृष्टि हुई। कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, खलारी, दुमका, पश्चिमी सिंहभूम आदि जिलों में 10 से 20 मिमी बारिश हुई।

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तीन दिन में 4 डिग्री तक गिरेगा पारा

मौसम विभाग ने मौसम में आए इस बदलाव के कारण अगले दो से तीन दिनों के दौरान तापमान में तीन से चार डिग्री तक गिरावट आने की संभावना व्यक्त की है। सोमवार को रांची का अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि, राज्य में सबसे अधिक तापमान मेदिनीनगर का 38 डिग्री रहा। राज्य में अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान सामान्य से दो से पांच डिग्री तक अधिक चल रहे हैं।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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