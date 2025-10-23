Hindustan Hindi News
झारखंड में बिगड़ेगा मौसम, छठ के दौरान हो सकती है बारिश; लो प्रेशर एरिया का असर

झारखंड में बिगड़ेगा मौसम, छठ के दौरान हो सकती है बारिश; लो प्रेशर एरिया का असर

संक्षेप: Jharkhand Weather: झारखंड में छठ पर्व के दौरान मौसम खराब रहने की आंशकाएं हैं। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, झारखंड के अलग-अलग हिस्सों छठ पर्व के दौरान गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।

Thu, 23 Oct 2025 04:48 PMKrishna Bihari Singh वार्ता, रांची
मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान ने झारखंड के छठ श्रद्धालुओं को थोड़ी चिंता में डाल दिया है। झारखंड में छठ पर्व के दौरान मौसम खराब रहेगा। मौसम विभाग की मानें तो झारखंड के अलग-अलग हिस्सों छठ पर्व के दौरान गरज चमक के साथ बारिश देखी जा सकती है। मौसम विभाग ने किसानों को फसलों की सुरक्षा को लेकर पहले ही तैयारी करने की सलाह दी है।

मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिणी अंडमान सागर में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है जो तमिलनाडु की ओर बढ़ रहा है। इस सिस्टम के क्लाउड बैंड का असर झारखंड के दक्षिणी और पूर्वी जिलों जैसे जमशेदपुर, सरायकेला, चाईबासा और सिमडेगा पर पड़ सकता है। इन जिलों के अलग-अलग हिस्सों में हल्के बादल छाने और रुक-रुककर बूंदाबांदी की संभावना है।

मौसम विभाग की मानें तो 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को पूरे राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। 25 अक्टूबर से आंशिक बादल बढ़ने लगेंगे और मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने 26 और 27 अक्टूबर को झारखंड के कई हिस्सों में बादल छाए रहने और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी है।

इस बारिश का प्रभाव छठ पर्व के दौरान देखने को मिल सकता है। इससे त्योहार के आयोजन में बाधा आ सकती है। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी जा सकती है। इससे सुबह और शाम के वक्त हल्की ठंडक का एहसास होगा।

झारखंड के कोडरमा, चतरा, गढ़वा, लातेहार और पलामू जिलों में अधिकतम तापमान के 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। झारखंड में सबसे अधिक तापमान पलामू के डाल्टनगंज में 34.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि सबसे कम तापमान लातेहार में 16.5 डिग्री सेल्सियस रहा। राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 30.7 और न्यूनतम 19.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

