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सबसे ज्यादा सरस्वती और लक्ष्मी की पूजा हम करते हैं, लेकिन...; सीएम सोरेन ने पूछा- हम 'विश्वगुरु' कैसे बनेंगे?

Mar 18, 2026 09:34 pm ISTSourabh Jain वार्ता, रांची, झारखंड
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सोरेन ने कहा कि हमने संकल्प लेकर लोगों के लिए प्रथमिकताएं तय की हैं। हर नागरिक की समाजिक सुरक्षा, हर घर तक भरपेट भोजन, बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा और सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं।

सबसे ज्यादा सरस्वती और लक्ष्मी की पूजा हम करते हैं, लेकिन...; सीएम सोरेन ने पूछा- हम 'विश्वगुरु' कैसे बनेंगे?

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन आज सदन में कहा कि सबसे अधिक सरस्वती पूजा हम ही करते हैं, लेकिन प्रतिभाशाली लोग विदेशों में हैं। साथ ही कहा कि सबसे अधिक लक्ष्मी पूजा भी हम ही करते हैं, फिर भी संपन्नता विदेशों में दिखाई देती है। आखिर कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ है। सोरेन ने भोजनावकाश के बाद सदन में कहा कि 'यहां कहा जाता है, ये पूजा करो, वो पूजा करो, लेकिन पढ़ाई की बात कम होती है। ऐसे में समझ नहीं आता कि हम 'विश्वगुरु' कैसे बनेंगे।'

सोरेन ने विधानसभा में कहा कि ‘राज्य में डबल इंजन की सरकार नहीं, बल्कि सिंगल इंजन की सरकार है और कितनी मजबूती और दृढ़ता के साथ हम लोग लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा कर रहे हैं वह किसी से छुपा नहीं है। आज पूरा राज्य शांत सौहार्दपूर्ण वातावरण में चल रहा है। मेरा यह मानना है दृष्टि स्पष्ट हो, संकल्प दृढ़ हो तो सीमित संसाधनों में भी कई असंभव चीजों को संभव करके दिखाया जा सकता है।’

'हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं देना हमारा लक्ष्य'

सोरेन ने कहा कि 'इसी का संकल्प लेकर हमलोगों ने प्रथमिकताएं तय की हैं। हर नागरिक की समाजिक सुरक्षा, हर घर तक भरपेट भोजन, बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा और सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। यह सभी किसी भी सरकार के लोक कल्याणकारी सरकार मूल धर्म होता है। हम इस मार्ग पर चलते हुए यहां तक पहुंचे हैं। सोरेन ने कहा कि गठबंधन की सरकार काम कर रही है। आज झारखंड के कार्यों की चर्चा राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी है।

'झारखंड के बजट में छह साल में 85 प्रतिशत की वृद्धि'

सोरेन ने कहा कि जब हमें इस राज्य का सेवा करने का मौका मिला उस समय झारखंड का बजट 86 हजार करोड रुपए का था, आज यह बजट बढ़कर 1 लाख 58 करोड़ रूपए हो गया है। 6 साल में लगभग 85% की वृद्धि हुई है। यह हमारे लिए सिर्फ आंकड़ा नहीं है, बल्कि सरकार के काम करने का और बेहतर प्रबंधन का तरीका है, जिससे हमारे आत्मविश्वास को बल मिलता है और इसी आत्मविश्वास के साथ हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं।

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'झारखंड झुका नहीं है झारखंड आगे बढ़ता रहेगा'

सोरेन ने कहा कि हमारे वित्तीय प्रबंधन का जिक्र हम आपको नहीं बता रहे बल्कि नीति आयोग भी हमारे वित्तीय प्रबंधन बेहतर मानता है। जहां 2018 में हम तेरहवें स्थान पर थे, आज तीसरे स्थान पर हैं। इतनी तेजी से इन परिस्थितियों में चीजों को खींचकर एक मुकाम तक पहुंचाना, कितना चुनौती भरा होता है। खासकर झारखंड जैसे राज्य में जहां 80% लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। इसलिए हमने पहले भी कहा है कि हम जो कहते हैं वह करते हैं। इसी के कारण आत्मविश्वास के साथ की यही कह सकता हूं झारखंड झुका नहीं है झारखंड आगे बढ़ता रहेगा।

आगे उन्होंने कहा, ‘हमारे सरकार में आने से पहले राज्य में लगभग 12-13 लाख लोगों को पेंशन दी जाती थी, कभी समय पर, कभी बेसमय। लेकिन मैं बताना चाहूंगा हमारी सरकार के द्वारा सर्वजन पेंशन योजना लागू कर 36 लाख लोगों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है।’

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'महिलाएं लेने लगीं खुद निर्णय'

सोरेन ने कहा कि ‘आज झारखंड की महिला लाभ ले रही लाभार्थी नहीं है बल्कि आज वह एक निर्णय लेने वाली महिला बन गई है। कई अलग-अलग तरह की योजनाओं के माध्यम से सशक्त हो रही है। यह सब देख कर सुकून मिलता है कि आज की यह सरकार है जिसमें एक परिणाम भी दिख रहा है और आने वाले कल में आपको एक बड़ा बदलाव भी देखने को मिलेगा। योजनाएं मिल का पत्थर साबित होंगी। आने वाले समय में कई नई ऐसी चीजों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।’

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Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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