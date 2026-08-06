झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की चेतावनी, कहा- इन दो मांगों के पूरे होने तक डटे रहेंगे
जेपीएससी और जेएसएससी में गड़बड़ी को लेकर रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सरकार को चेतावनी दी है। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी बातें नहीं मानी जाएंगी, तब तक वो धरनास्थल पर डटे रहेंगे।
पिछले 13 दिनों से कचहरी रोड स्थित जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहा छात्र-छात्राओं का आंदोलन इन दिनों चर्चा में है। झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं की जांच व कार्रवाई की मांग को लेकर विद्यार्थी संघर्षरत हैं। दोनों आयोगों में सुधार की मांग के साथ बुधवार को बारिश के बीच आंदोलनकारी डटे रहे। इस दौरान छात्रों ने कहा कि सीबीआई जांच और परीक्षा सुधार की मांग पूरी होने तक डटे रहेंगे।
वहीं, दिन में प्रशासनिक अधिकारी स्टेडियम पहुंचे। हालांकि इस दौरान विद्यार्थियों ने बंद कमरे में वार्ता करने से इनकार कर दिया। लेकिन रात में प्रेस वार्ता कर छात्रों ने बताया कि सरकार ने वार्ता के लिए डेलीगेट को बुलाया है। वे वार्ता को तैयार हैं, लेकिन इसमें मुख्यमंत्री के भी मौजूद रहने की मांग रखी गई है। अभी वार्तास्थल के बारे में नहीं बताया गया है। वार्ता में मीडिया की मौजूदगी और एक वकील के रहने का प्रस्ताव रखेंगे। डेलीगेट में कौन जाएगा, यह गुरुवार को तय होगा।
कब तक डटे रहेंगे प्रदर्शनकारी
इससे पहले दिन में धरनास्थल पर भूख हड़ताल, राजनीतिक दलों की इंट्री, प्रशासन की पहल, सामाजिक संगठनों का सहयोग और शाम को विशाल तिरंगा मार्च ने आंदोलन को और चर्चा में ला दिया है। भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार और निष्पक्ष जांच के साथ कार्रवाई होने तक डटे रहने का ऐलान किया। कहा, सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा। सरकार को परीक्षा रद्द कर निष्पक्ष जांच करानी होगी।
आंदोलनरत छात्रों के लिए भोजन पहुंचाते रहे लोग
धरनास्थल पर दिनभर सामाजिक संगठनों, छात्र संगठनों और आम लोगों का सहयोग जारी रहा। दोपहर में कुछ संगठन छात्रों के लिए खिचड़ी और दाल-चावल लेकर पहुंचे। वहीं कई लोगों ने ऑनलाइन माध्यम से भी छात्रों का समर्थन किया। जोमैटो और स्विगी के जरिए धरनास्थल पर बर्गर, पिज्जा और अन्य खाद्य सामग्री भेजी गई। भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों को छोड़कर बाकी आंदोलनकारी छात्रों और वहां मौजूद समर्थकों के बीच भोजन वितरित किया गया। छात्रों ने कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों से मिल रहा यह सहयोग उनके आंदोलन को नई ऊर्जा दे रहा है।
बारिश भी नहीं डिगा सकी छात्र-छात्राओं का हौसला
रांची में बुधवार को कई बार तेज बारिश हुई, लेकिन यह विद्यार्थियों का हौसला डिगा नहीं सकी। कई छात्र बारिश में भी नारे लगाते रहे और अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना था कि उनका संघर्ष अपने भविष्य और लाखों अभ्यर्थियों के अधिकारों के लिए है। पूरे दिन धरनास्थल पर छात्रों की आवाजाही रही। कई अभ्यर्थी दूसरे जिलों से भी आंदोलन में शामिल होने पहुंचे।
तिरंगा मार्च में गूंजी भविष्य बचाने की मांग
आंदोलन के 13वें दिन अभ्यर्थियों ने विशाल तिरंगा मार्च निकाला। हजारों विद्यार्थी तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे और शांतिपूर्ण मार्च किया। इस दौरान देशभक्ति नारे लगे। तिरंगा मार्च समाप्त होने के बाद सभी छात्र वापस जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे। यहां सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाया गया। इसके बाद भी छात्र देर शाम तक धरनास्थल पर डटे रहे।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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