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झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की चेतावनी, कहा- इन दो मांगों के पूरे होने तक डटे रहेंगे

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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जेपीएससी और जेएसएससी में गड़बड़ी को लेकर रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सरकार को चेतावनी दी है। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी बातें नहीं मानी जाएंगी, तब तक वो धरनास्थल पर डटे रहेंगे।

मांगे पूरी होने तक रांची में डटे रहेंगे छात्रा
मांगे पूरी होने तक रांची में डटे रहेंगे छात्रा

पिछले 13 दिनों से कचहरी रोड स्थित जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहा छात्र-छात्राओं का आंदोलन इन दिनों चर्चा में है। झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं की जांच व कार्रवाई की मांग को लेकर विद्यार्थी संघर्षरत हैं। दोनों आयोगों में सुधार की मांग के साथ बुधवार को बारिश के बीच आंदोलनकारी डटे रहे। इस दौरान छात्रों ने कहा कि सीबीआई जांच और परीक्षा सुधार की मांग पूरी होने तक डटे रहेंगे।

वहीं, दिन में प्रशासनिक अधिकारी स्टेडियम पहुंचे। हालांकि इस दौरान विद्यार्थियों ने बंद कमरे में वार्ता करने से इनकार कर दिया। लेकिन रात में प्रेस वार्ता कर छात्रों ने बताया कि सरकार ने वार्ता के लिए डेलीगेट को बुलाया है। वे वार्ता को तैयार हैं, लेकिन इसमें मुख्यमंत्री के भी मौजूद रहने की मांग रखी गई है। अभी वार्तास्थल के बारे में नहीं बताया गया है। वार्ता में मीडिया की मौजूदगी और एक वकील के रहने का प्रस्ताव रखेंगे। डेलीगेट में कौन जाएगा, यह गुरुवार को तय होगा।

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कब तक डटे रहेंगे प्रदर्शनकारी

इससे पहले दिन में धरनास्थल पर भूख हड़ताल, राजनीतिक दलों की इंट्री, प्रशासन की पहल, सामाजिक संगठनों का सहयोग और शाम को विशाल तिरंगा मार्च ने आंदोलन को और चर्चा में ला दिया है। भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार और निष्पक्ष जांच के साथ कार्रवाई होने तक डटे रहने का ऐलान किया। कहा, सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा। सरकार को परीक्षा रद्द कर निष्पक्ष जांच करानी होगी।

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आंदोलनरत छात्रों के लिए भोजन पहुंचाते रहे लोग

धरनास्थल पर दिनभर सामाजिक संगठनों, छात्र संगठनों और आम लोगों का सहयोग जारी रहा। दोपहर में कुछ संगठन छात्रों के लिए खिचड़ी और दाल-चावल लेकर पहुंचे। वहीं कई लोगों ने ऑनलाइन माध्यम से भी छात्रों का समर्थन किया। जोमैटो और स्विगी के जरिए धरनास्थल पर बर्गर, पिज्जा और अन्य खाद्य सामग्री भेजी गई। भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों को छोड़कर बाकी आंदोलनकारी छात्रों और वहां मौजूद समर्थकों के बीच भोजन वितरित किया गया। छात्रों ने कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों से मिल रहा यह सहयोग उनके आंदोलन को नई ऊर्जा दे रहा है।

बारिश भी नहीं डिगा सकी छात्र-छात्राओं का हौसला

रांची में बुधवार को कई बार तेज बारिश हुई, लेकिन यह विद्यार्थियों का हौसला डिगा नहीं सकी। कई छात्र बारिश में भी नारे लगाते रहे और अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना था कि उनका संघर्ष अपने भविष्य और लाखों अभ्यर्थियों के अधिकारों के लिए है। पूरे दिन धरनास्थल पर छात्रों की आवाजाही रही। कई अभ्यर्थी दूसरे जिलों से भी आंदोलन में शामिल होने पहुंचे।

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तिरंगा मार्च में गूंजी भविष्य बचाने की मांग

आंदोलन के 13वें दिन अभ्यर्थियों ने विशाल तिरंगा मार्च निकाला। हजारों विद्यार्थी तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे और शांतिपूर्ण मार्च किया। इस दौरान देशभक्ति नारे लगे। तिरंगा मार्च समाप्त होने के बाद सभी छात्र वापस जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे। यहां सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाया गया। इसके बाद भी छात्र देर शाम तक धरनास्थल पर डटे रहे।

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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