Hindi Newsझारखंड न्यूज़Water tank debris falls on tribal children in Godda; 2 killed, 3 injured
झारखंड: नहाते समय आदिवासी बच्चों के ऊपर गिरा पानी की टंकी का मलवा; 2 की मौत, 3 घायल

झारखंड: नहाते समय आदिवासी बच्चों के ऊपर गिरा पानी की टंकी का मलवा; 2 की मौत, 3 घायल

संक्षेप: दोनों बच्चे कंक्रीट की पानी की टंकी के नीचे नहा रहे थे। तभी देखते ही देखते टंकी नीचे गिरी और दो बच्चों की मौत हो गई। एक अधिकारी ने जानकारी दी कि इस हादसे में तीन अन्य लोग भी घायल हो गए हैं।

Sun, 19 Oct 2025 04:15 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, गोड्डा, पीटीआई
झारखंड के गोड्डा जिले से कमजोर आदिवासी समूह (PVTG) के दो बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। दोनों बच्चे कंक्रीट की पानी की टंकी के नीचे नहा रहे थे। तभी देखते ही देखते टंकी नीचे गिरी और दो बच्चों की मौत हो गई। एक अधिकारी ने जानकारी दी कि इस हादसे में तीन अन्य लोग भी घायल हो गए हैं। यह घटना सुंदर पहाड़ी पुलिस स्टेशन इलाके के दाहुबेड़ा गांव में हुई।

घायल बच्चे के रिश्तेदार बैजनाथ पहाड़िया ने बताया कि गांव की पानी की टंकी ओवरफ्लो हो रही थी और पांचों बच्चे पाइप से बहते पानी में नहा रहे थे। पहाड़िया ने बताया, “अचानक कंक्रीट की टंकी टूटकर बच्चों पर गिर गई। तीन बच्चे मलबे में दब गए। मलबा हटा दिया गया लेकिन उनमें से दो की मौत हो गई।”

अधिकारी ने बताया कि पांच से नौ साल के सभी पांच बच्चों को गोड्डा के सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनमें से दो को मृत घोषित कर दिया। गोड्डा की डिप्टी कमिश्नर अंजलि यादव ने कहा, "एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है और बच्चे को बिहार के भागलपुर के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया है।"

उन्होंने कहा कि घटना की जांच की जाएगी। पुलिस के मुताबिक, प्रशासन घायलों को मेडिकल सुविधाएं दे रहा है। उन्होंने बताया कि सभी पांच बच्चे पहाड़िया जनजाति के हैं, जो एक बहुत ही कमजोर आदिवासी ग्रुप है। मामले की जांच चल रही है। पुलिस ने कहा, इस हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर एक्शन लिया जाएगा।

कमजोर आदिवासी समूह (PVTG) भारत सरकार द्वारा ऐसे आदिवासी समुदायों के लिए इस्तेमाल किया गया वर्गीकरण है, जो अत्यंत पिछड़े और विकास की मुख्यधारा से सबसे अधिक कटे हुए हैं। PVTG का पूरा नाम Particularly Vulnerable Tribal Groups है। भारत में कुल 75 PVTG समुदाय हैं, जो 18 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में रहते हैं। इन समूहों की पहचान कम जनसंख्या, बेहद धीमी आबादी वृद्धि, पारंपरिक जीवनशैली, कम साक्षरता और कुपोषण जैसी समस्याओं के आधार पर की गई है।

