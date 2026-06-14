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रांची में बड़ा जल संकट, शहर में 7 लाख लोगों को नहीं मिला पानी; क्या है वजह

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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शनिवार को झारखंड की राजधानी रांची में बड़ा जल संकट उत्पन्न हो गया। यह संकट बिजली तेज आंधी के कारण ठप हुई बिजली सप्लाई के कारण उत्पन्न हुआ है। 

रांची में बड़ा जल संकट, शहर में 7 लाख लोगों को नहीं मिला पानी; क्या है वजह

तेज हवा की वजह से रुक्का जलशोधन केंद्र में बिजली की आपूर्ति बंद रहने से राजधानी में शनिवार को पाइपलाइन से जलापूर्ति ठप रही। जिस कारण सात लाख से अधिक लोगों को नल से जल नहीं मिला। पेयजलापूर्ति बंद रहने की वजह से घरों में दिनचर्या से लेकर रसोईघर तक का काम प्रभावित रहा। घरों में जरूरत पूरा करने के लिए लोगों ने बाजार से बोतलबंद व जार से पानी की खरीदारी कर किसी तरह काम चलाया।

वहीं, शहर की मलिन बस्तियों व गली-कूचों में रहने वाले लोगों ने निगम के मिनी एचवाईडीटी एवं एचवाईडीटी से पानी लेकर काम चलाया। प्रभावित इलाके में निगम के चापानलों के पास भी लोगों की भीड़ दिखी। देर शाम साढ़े सात बजे बिजली बहाल होने के बाद प्लांट से बूटी जलागार को पानी भेजने का काम शुरू हुआ। पीएचईडी के अधिकारियों के मुताबिक रात में लाइन दुरुस्त रहने पर रविवार को दिन में अलग-अलग समय में प्रभावित क्षेत्र में जलापूर्ति की जाएगी।

रातू रोड और टाउन लाइन से नहीं हुई जलापूर्ति

रुक्का फिल्टर प्लांट में बिजली की आपूर्ति बंद रहने से रातू रोड एवं टाउन लाइन से जलापूर्ति संभव नहीं हो सकी। रनातू रोड लाइन से संबद्ध इलाके बरियातू रोड, मोरहाबादी, करमटोली, कचहरी रोड, रातू रोड में देवी मंडप रोड के मुहाने तक सड़क के दोनों छोर पर, हरमू रोड में पुरानी रांची तक, अपर बाजार का कुछ इलाका, महावीर चौक, प्यादा टोली, मेकी रोड, न्यू मार्केट व आसपास के इलाके में जलापूर्ति नहीं हुई। टाउन लाइन से जुड़े इलाके बूटी रोड, कोकर, एमईएस नामकुम, टाटीसिलवे, लालपुर, पुरूलिया रोड, कांटाटोली, सिरमटोली, चुटिया, स्टेशन रोड, कडरू रोड, मेन रोड, हिन्दपीढ़ी व आसपास के क्षेत्र में नल पर निर्भर लोगों को पानी नहीं मिला।

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रुक्का जलशोधन केंद्र तक की बिजली आपूर्ति ठप

ओरमांझी इलाके में दिन के 12 बजे आंधी के बीच 33 केवी सिरडो एक और दो लाइन पर एक स्थान में बड़े व छोटे पेड़ समेत कई डाली गिर गई। जिस कारण कई स्पेन तार टूट गए और खंभे क्षतिग्रस्त हो गए। दोनों फीडरों के बंद होने के कुछ समय बाद ही 33 केवी विकास फीडर के एक खंभे में लगा कंडक्टर पेड़ की डाली गिरने से टूट गया, जिस कारण विकास पावर सब स्टेशन से बिजली की आपूर्ति बंद हो गई। इससे रुक्का जलशोधन केंद्र तक की बिजली की आपूर्ति ठप हो गई व पानी भेजने का काम रुक गया। लाइन पर पेड़ गिरने की जानकारी मिलते ही ऊर्जा आपूर्ति निगम के अधिकारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और युद्धस्तर पर गिरे पेड़ को हटाने के बाद क्षतिग्रस्त खंभों व तार को बदला गया। काम पूरा करने में शाम के सात बज गए। इसके बाद ट्रायल लेकर लाइन को फिर से चालू किया गया, तब कहीं जाकर प्लांट से पानी भेजने का काम आरंभ हुआ।

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इधर, यूजीआर से तीसरे दिन भी नहीं मिला पानी

रुक्का प्लांट से जुड़े यूजीआर दो से तीसरे दिन भी बड़ी आबादी को पानी नहीं मिला। तकनीकी गड़बड़ी की वजह से रातू के सिमलिया स्थित सम्प से पुंदाग के दो जलमिनार, हरमू एवं जगन्नाथपुर पानी टंकी से जलापूर्ति ठप रही। बताया गया कि रविवार को संबंधित सम्प के जरिए पुंदाग, अरगोड़ा, हरमू, डिबड़ीह, जगन्नाथपुर के मौसी बाड़ी समेत आसपास की घनी बसी आबादी वाले इलाके में लोगों को नल से जल मिलेगा।

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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