Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

रांची में लाखों लोगों तक नहीं पहुंच रहा पानी, पाइपलाइन में कहां आई खराबी, कब तक दूरी होगी किल्लत?

Mar 10, 2026 12:41 pm ISTRatan Gupta हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

रांची शहर की तीन से चार लाख की आबादी को होली के पहले से ही सामान्य जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। सोमवार को भी इन इलाकों में पेयजल संकट की स्थिति रही, जिससे लोगों को परेशानी हुई।

रांची में लाखों लोगों तक नहीं पहुंच रहा पानी, पाइपलाइन में कहां आई खराबी, कब तक दूरी होगी किल्लत?

रांची शहर की तीन से चार लाख की आबादी को होली के पहले से ही सामान्य जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। सोमवार को भी इन इलाकों में पेयजल संकट की स्थिति रही, जिससे लोगों को परेशानी हुई। जानकारी के अनुसार, बूटी में रुक्का-बूटी लाइन व हटिया लाइन में खराबी के कारण लोगों को सामान्य रूप से पानी नहीं मिल पा रहा है। पाइपलाइन की मरम्मत में कई दिन लगे। लेकिन, सप्लाई शुरू होने के दौरान पानी के प्रेशर से पाइपलाइन में दोबारा लीकेज हो गया।

देर रात चालू हो गई सप्लाई

इस कारण जलापूर्ति फिर से बाधित हो गई, जिसे सोमवार देर शाम को दुरुस्त किया गया। पेयजल विभाग के कार्यपालक अभियंता चंद्रशेखर ने बताया कि मरम्मत कार्य पूरा हो चुका है, देर रात सप्लाई भी चालू कर दी गई है। इसके कारण मंगलवार सुबह को रांची शहर में सामान्य जलापूर्ति होगी।

ये भी पढ़ें:प्रेमिका ने भाई-बहन संग मिल कर प्रेमी का किया मर्डर, शराब पिलाकर रेता गला

नगर निगम शहर की सभी एचवाईडीटी व मिनी एचवाईडीटी की नंबरिंग करेगा। इस संबंध में उप प्रशासक रविंद्र कुमार ने सोमवार को जलापूर्ति शाखा के पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु में सभी क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजलापूर्ति के लिए हो रही तैयारियां, समस्याएं और उसके समाधान के विषय में चर्चा की गई।

मांग के अनुरूप तैयार किए गए टैंकर

उप प्रशासक ने कहा कि सभी 70 वाटर टैंकरों के लिए रोस्टर तैयार करें और मोहल्लों की मांग के अनुरूप टैंकर तैयार रखें। पूर्व की भांति उन मोहल्लों को चिन्हित करने का निर्देश दिया, जो ड्राई जोन की श्रेणी में आते हैं, ताकि इन्हें प्राथमिकता दी जा सके।

ये भी पढ़ें:झारखंड प्रशासनिक सेवा के 15 अफसर बने IAS, जानिए नामों की लिस्ट
ये भी पढ़ें:15 साल में 2.7 गुना बढ़ी कमाई, उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय देश के औसत से अधिक

उप प्रशासक ने निगम के धावा दल को सघन जांच अभियान चलाकर अवैध जल संयोजनों व अवैध रूप से संचालित जार वाटर बॉटलिंग प्लांट को चिन्हित करने और संबंधित मामलों में नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं, लोगों से पानी की बर्बादी से बचने और अपने एवं अपने परिवारों को पानी के बचत के प्रति जागरूक करने की अपील की। बैठक में सहायक प्रशासक, अधीक्षण अभियंता, सहायक अभियंता समेत अन्य उपस्थित थे।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Jharkhand Ranchi
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।