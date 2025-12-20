Hindustan Hindi News
झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी, 35 मामलों में वाटेंड नक्सली ने किया सरेंडर

झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। लातेहार में 35 मामलों में वांटेड नक्सली ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया।

Dec 20, 2025 08:42 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, लातेहार
झारखंड के लातेहार जिले में शुक्रवार को 35 आपराधिक मामलों में वांटेड एक नक्सली ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इस मामले की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि आलोक यादव उर्फ ​​चंद्रशेखर कुमार यादव बालूमाथ थाना क्षेत्र के भागिया गांव का निवासी है। अधिकारियों ने बताया कि आलोक प्रतिबंधित ‘पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया’ (PLFI) का सक्रिय सदस्य था।

पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने बताया कि आलोक पर एक लाख रुपये का इनाम था। लातेहार, चतरा और रांची के विभिन्न थानों में उसके खिलाफ कुल 35 आपराधिक मामले लंबित थे। उन्होंने बताया कि यादव ने पुलिस को एक तमंचा, चार कारतूस और अन्य निजी सामान सौंप दिए।

राज्य सरकार की ‘नयी दिशा’ योजना के तहत आत्मसमर्पण करने के लिए नक्सली को एक लाख रुपये का चेक दिया गया। प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी (टीएसपीसी) के एक सदस्य को रांची जिले के मैक्लुस्कीगंज से गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) प्रवीण पुष्कर ने बताया कि गिरफ्तार टीपीएससी सदस्य सलमान खान, खलारी का रहने वाला है। खान फिरौती की मांग को लेकर 16 दिसंबर को हुई गोलीबारी की घटना में वांछित था।

