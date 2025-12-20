झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी, 35 मामलों में वाटेंड नक्सली ने किया सरेंडर

संक्षेप: झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। लातेहार में 35 मामलों में वांटेड नक्सली ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया।

झारखंड के लातेहार जिले में शुक्रवार को 35 आपराधिक मामलों में वांटेड एक नक्सली ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इस मामले की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि आलोक यादव उर्फ ​​चंद्रशेखर कुमार यादव बालूमाथ थाना क्षेत्र के भागिया गांव का निवासी है। अधिकारियों ने बताया कि आलोक प्रतिबंधित ‘पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया’ (PLFI) का सक्रिय सदस्य था।

पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने बताया कि आलोक पर एक लाख रुपये का इनाम था। लातेहार, चतरा और रांची के विभिन्न थानों में उसके खिलाफ कुल 35 आपराधिक मामले लंबित थे। उन्होंने बताया कि यादव ने पुलिस को एक तमंचा, चार कारतूस और अन्य निजी सामान सौंप दिए।