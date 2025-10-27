धनबाद में दर्दनाक हादसा, कोयला खदान की दीवार ढहने से एक की मौत; 2 घायल

Hindustan Hindi News
संक्षेप: झारखंड के धनबाद में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक कोयला खदान की दीवार ढहकर तेल टैंकर पर गिर गई, जिससे निजी कंपनी के एक कर्मचारी की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए।

Mon, 27 Oct 2025 09:50 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, धनबाद
झारखंड के धनबाद में दर्दनाक घटना सामने आई है। रविवार को एक कोयला खदान की दीवार ढहकर तेल टैंकर पर गिर गई, जिससे निजी कंपनी के एक कर्मचारी की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह दुर्घटना पुटकी थाना क्षेत्र के खनन क्षेत्र में उस समय हुई, जब खदान की एक तरफ की दीवार ढह गई और मलबा टैंकर पर गिर गया।

इस मामले की जानकारी देते हुए पुटकी थाना प्रभारी वकार हुसैन ने बताया कि तेल टैंकर खनन मशीनों में तेल भरने के लिए खदान में गया था, तभी खदान की एक तरफ की दीवार ढह गई और मलबा वाहन पर गिर गया, जिससे वह पलट गया। उन्होंने बताया कि खनन गतिविधियों में शामिल निजी कंपनी का एक कर्मचारी तेल टैंकर के पास खड़ा था, जिसकी इस घटना में मौत हो गई, जबकि वाहन के चालक और क्लीनर को इलाके के एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है।

मृतक की पहचान केंदुआ के राजपूत बस्ती निवासी दीपक पांडे (25) के रूप में हुई है, जबकि घायलों में गणेश महतो और किशोर महतो शामिल हैं। अधिकारी ने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए धनबाद स्थित शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि निजी कंपनी ने घटना में मारे गए व्यक्ति के परिवार को पांच लाख रुपये नकद और 10 लाख रुपये का चेक जारी किया है, साथ ही परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की पेशकश भी की है।

