धनबाद में दर्दनाक हादसा, कोयला खदान की दीवार ढहने से एक की मौत; 2 घायल

संक्षेप: झारखंड के धनबाद में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक कोयला खदान की दीवार ढहकर तेल टैंकर पर गिर गई, जिससे निजी कंपनी के एक कर्मचारी की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए।

झारखंड के धनबाद में दर्दनाक घटना सामने आई है। रविवार को एक कोयला खदान की दीवार ढहकर तेल टैंकर पर गिर गई, जिससे निजी कंपनी के एक कर्मचारी की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह दुर्घटना पुटकी थाना क्षेत्र के खनन क्षेत्र में उस समय हुई, जब खदान की एक तरफ की दीवार ढह गई और मलबा टैंकर पर गिर गया।

इस मामले की जानकारी देते हुए पुटकी थाना प्रभारी वकार हुसैन ने बताया कि तेल टैंकर खनन मशीनों में तेल भरने के लिए खदान में गया था, तभी खदान की एक तरफ की दीवार ढह गई और मलबा वाहन पर गिर गया, जिससे वह पलट गया। उन्होंने बताया कि खनन गतिविधियों में शामिल निजी कंपनी का एक कर्मचारी तेल टैंकर के पास खड़ा था, जिसकी इस घटना में मौत हो गई, जबकि वाहन के चालक और क्लीनर को इलाके के एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है।