विश्रामपुर की अध्यक्ष बनीं गीता, लातेहार नगर पंचायत से महेश की जीत; कौन जीता गढ़वा का गढ़
विश्रामपुर नगर परिषद की नई अध्यक्ष के रूप में गीता देवी निर्वाचित हुई हैं। उन्होंने कुल 3071 वोट लाकर उपविजेता रहीं तारा खातून को 125 मतों के अंतर से हराया। गढ़वा और लातेहार नगर पंचायत का रिजल्ट भी आ गया है।
झारखंड के 48 नगर निकायों में शुक्रवार से शुरू हुई मतगणना और चुनाव परिणाम ने होलियाना माहौल बना दिया है। होली के चार दिन पहले ही विभिन्न नगर निकाय क्षेत्रों में रंग-गुलाल उड़े। जीते प्रत्याशियों ने समर्थकों के साथ विजय जुलूस निकाला और मिठाइयां बांटकर अपने वादे पूरे करने का संकल्प दोहराया। मेदिनीनगर के मेयर पद के लिए भी अरुणा शंकर और नम्रता त्रिपाठी के बीच कांटेदार मुकाबला हुआ। राउंड के हिसाब से दोनों के मत भी ऊपर-नीचे होते रहे। समाचार लिखे जाने तक चौथे राउंड की गिनती चल रही थी। विश्रामपुर नगर परिषद की नई अध्यक्ष के रूप में गीता देवी निर्वाचित हुई हैं। उन्होंने कुल 3071 वोट लाकर उपविजेता रहीं तारा खातून को 125 मतों के अंतर से हराया। वहीं लातेहार नगर पंचायत के अध्यक्ष महेश सिंह चुने गए।
हरिहरगंज नगर पंचायत अध्यक्ष बनीं कुमारी शीला
इधर, पलामू के हुसैनाबाद नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर अजय कुमार भारती निर्वाचित हुए। उन्हें कुल 2766 मत प्राप्त हुए। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी पूर्व अध्यक्ष उषा देवी को 60 मतों से पराजित किया। वहीं हरिहरगंज की नगर पंचायत अध्यक्ष कुमारी शीला चौधरी निर्वाचित हुईं। उन्होंने 7194 लाकर आशा कुमारी को 4977 मतों के बड़े अंतर से हराया। छतरपुर नगर पंचायत के नए अध्यक्ष अरविंद कुमार गुप्ता चुने गए हैं, उन्हें 5293 वोट मिले और अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मोहन कुमार को 4054 मतों के काफी बड़े अंतर शिकस्त दी।
गढ़वा नगर परिषद के अध्यक्ष बने आशीष
गढ़वा नगर परिषद से अध्यक्ष आशीष कुमार सोनी निर्वाचित हुए हैं। उन्हें कुल 7201 वोट प्राप्त हुए। उन्होंने दूसरे नंबर पर रहे प्रत्याशी संतोष केशरी को 3411 वोटों के बड़े अंतर से हराया। संतोष केशरी को कुल 3790 मत मिले। कारोबार जगत से जुड़े आशीष ने शुरुआती रुझानों से ही बढ़त बनाए रखी, जबकि मुकाबले में शामिल अन्य प्रत्याशियों में बढ़त ऊपर-नीचे होती रही।
गढ़वा की दो नगर पंचायतों में श्रीबंशीधर नगर से अध्यक्ष पद पर साधना देवी को विजयश्री मिली। उन्हें कुल 3266 मत मिले। वहीं उन्होंने निकटतम प्रतिद्वंद्वी लता देवी को 311 वोटों के अंतर से हराया। लता देवी को कुल 2955 मत मिले थे। इसी तरह मझिआंव नगर पंचायत से सुमित्रा देवी तीसरी बार अध्यक्ष चुनी गई हैं। उन्हें कुल 3712 वोट मिले और उन्होंने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मारुत नंदन सोनी को 1325 वोटों के बड़े अंतर से हराया। सुमित्रा देवी इससे पहले 2010 और 2015 में भी अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुई थीं।
गढ़वा नगर परिषद में 1406 मत रद्द किए गए
गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र में कुल 23247 वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हालांकि, इनमें से 1406 मत अलग-अलग खामियों के कारण रद्द कर दिए गए। इसी तरह श्रीबंशीधर नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए कुल 17383 मत पड़े थे, जिनमें 1355 रद्द किए गए।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर