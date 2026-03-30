विष्णुगढ़ में मासूम से दरिंदगी के बाद हत्या से लोगों में उबाल, हजारीबाग बंद कराने निकले सांसद
विष्णुगढ़ में मासूम बच्ची के से दरिंदगी व हत्या की घटना को लेकर जिलेभर में उबाल देखा जा रहा है। इसे लेकर प्रदेश की राजनीतिक भी गरमा गई है। बीते दिन सांसद ने 24 घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर हजारीबाद बंद का ऐलान किया था।
विष्णुगढ़ में मासूम बच्ची के से दरिंदगी व हत्या की घटना को लेकर जिलेभर में उबाल देखा जा रहा है। इसे लेकर प्रदेश की राजनीतिक भी गरमा गई है। बीते दिन सांसद ने 24 घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर हजारीबाद बंद का ऐलान किया था। आज हजारीबाग के विष्णुगढ़ में बंद का व्यापक असर देखने को मिला। सांसद मनीष जायसवाल, बरही विधायक मनोज यादव समेत अन्य लोग हजारीबाग बंद के दौरान एकजुट दिखाई दिए।
धरने में शामिल महिलाओं ने सरकार से मांग करते हुए कहा- आरोपी को जल्दी अरेस्ट करो। उसको फांसी दो। लोगों ने अपने हाथों में संपूर्ण बंद, हेमंत सरकार होश में आओ, बलात्कारियों को फांसी दो की तख्तियां पकड़ रखी थीं। हजारीबाग जिला परिषद चौक के पास कांग्रेस कार्यकर्ता भी बंद में निकलेंगे। विरोध स्वरूप कांग्रेसियों द्वारा काला बिल्ला लगाया जाएगा।
कांग्रसियों द्वारा भी किया जाएगा विरोध प्रदर्शन
कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने कहा है कि विष्णुगढ़ में 24 मार्च को मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म व हत्या की घटना के विरोध में हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट चौक हजारीबाग पर पुलिस प्रशासन के विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शन कारी काला बिल्ला लगा के प्रदर्शन करेंगे। मौके पर जिला के पुलिस प्रशासन के मुखिया का पुतला दहन किया जाएगा। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन के नाकामी को देखते हुए अपराध के अनुसंधान को सीबीआई को सौंपे जाने को सौंपे जाने की मांग की जाएगी।
भाजपा नेताओं ने पीड़ित परिवार से की थी मुलाकात
शुक्रवार को राज्यसभा सांसद सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, सांसद मनीष जायसवाल, सदर विधायक प्रदीप प्रसाद, बड़कागांव विधायक रोशनलाल चौधरी, बगोदर विधायक नागेन्द्र महतो, बरकट्ठा विधायक अमित यादव, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी समेत आधा दर्जन से अधिक भाजपा के नेता पीड़ित परिजनों से मिले और न्याय दिलाने का भरोसा दिया था। सभी ने घटनास्थल का भी निरीक्षण किया।
24 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर बंद का था ऐलान
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने प्रशासन को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 24 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो 30 मार्च को संपूर्ण हजारीबाग बंद कराया जाएगा। इस मामले को लेकर भाजपा चुप नहीं बैठेगी और जिला से लेकर प्रखंडस्तर तक धरना-प्रदर्शन देने का काम करेगी। पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने सरकार से 50 लाख रुपये मुआवजा देने की भी मांग की।
पुलिस कार्रवाई पर उठ रहे सवाल, 72 घंटे बीतने को हैं
उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं समाज को झकझोर देने वाली है और दोषियों को फांसी से कम की सजा मंजूर नहीं है। पुलिसिया कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा करते हुए कहा कि घटना के 72 घंटे बीतने को हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन का कोई वरीय अधिकारी गांव नहीं पहुंचा। सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि इस सरकार में राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। अपराधियों में कानून का भय समाप्त हो गया है। हम और हमारी पार्टी पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़े है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाकर हीं दम लेंगे।
इस दौरान जिलाध्यक्ष विवेकानंद सिंह, भाजपा नेता भुवनेश्वर पटेल, सुदेश चंद्रवंशी, चंद्रनाथ भाई पटेल, हरीश श्रीवास्तव, कुमकुम कुमारी, संतोष मंडल, राजू श्रीवास्तव, अजय मंडल समेत कई भाजपा के नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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